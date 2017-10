Internationale Kunden für Oldenburger

Kiel. Für 125000 Euro ersteigerten Kunden aus Deutschland den bewegungsstarken Tänzer, der bereits Siege in Dressurprüfungen Klasse L gesammelt hat.

Auch das Ergebnis der Springpferdekollektion kann sich sehen lassen: Der „Botschafter“ des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg-International (OS), Blue Eye v. Balou du Rouet, kostete 85000 Euro.

Der Durchschnittspreis der Reitpferde-Kollektion pendelte sich bei rund 40000 Euro ein. Der Gesamtumsatz betrug 1655000 Euro. Knapp die Hälfte aller Reitpferde wurde ins Ausland versteigert: USA (7), Schweden (4), Ecuador, Frankreich, Kolumbien, Niederlande, Russland, Schweiz und Spanien (je 1).

In der Fohlenkollektion führt Vitus Weltino v. Vitalis die Preisstatistik an. Für 60000 Euro wurde dieses edle Fohlen aus dem Stamm des Dante Weltino OLD, der bei der EM in Göteborg für Furore gesorgt hat, versteigert. Zum bestbezahlten Springfohlen wurde Cordial v. Cornet Obolensky. Seine Mutter, Piaffe ESC, stellte den international S-erfolgreichen Quanta Questa v. Quidam de Revel unter Nicola Schmitz. Das sportive Hengstfohlen wechselte für 60000 Euro seinen Besitzer. Die Fohlen kamen für rund 14000 Euro unter den Hammer. 19 junge Oldenburger Talente wurden in die USA (11), Niederlande, Schweiz (je 2), Frankreich, Österreich, Serbien und die Tschechische Republik (jeweils 1) versteigert.