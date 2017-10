Hier werden Natursprünge bevorzugt

Neumünster. Und da das internationale Kieler Springturnier Baltic Horse Show abgesagt wurde (wir berichteten), findet die eine oder andere Reitsport-Serie nun ein neues "Zuhause" beim Reitturnier Holstein International. Der Balios Hunter Cup beispielsweise feiert am 29. Oktober, ab 14 Uhr, ein fulminantes Finale beim "SHS".

In Schleswig-Holstein entstand in den vergangenen Jahren eine regelrechte "Hunter Community", die sich turniermäßig mit gleichgesinnten und vor allem gleichaltrigen Springreitern messen will. Der Balios Hunter Cup, unterstützt von der Firma J. August Plambeck GmbH in Brügge, wurde erstmals im Jahr 2011 ausgerichtet. In diesem Jahr qualifizierten sich die jeweiligen Prüfungs-Sieger sowie die Zweitplatzierten für das große Finale auf vier Stationen. Ausgeschrieben sind sogenannte "85er" und "95er"-Prüfungen für Reiter ab 22 Jahre der Leistungsklassen sechs bis vier. Das bedeutet, dass die Hindernisse 85 beziehungsweise 95 Zentimeter hoch sind. Zum Parcours zählen jeweils bis zu neun Hindernisse, die über weite Wege zu erreichen sind. Nach jagdlichem Vorbild werden Natursprünge bevorzugt verwendet.

Vergeben wird eine Stilnote, die sich nach der Rittigkeit, Ruhe, Harmonie und dem Gleichmaß des Rittes richtet. Die einzelnen Auftritte werden von den Richter öffentlich kommentiert, damit die Reiter wissen, woran sie mit ihrem Pferd weiter arbeiten können. Besonders beliebt ist der Balios Hunter Cup bei Wieder- und Späteinsteigern, da sich die Note aus einer vielseitigen Gesamtbewertung zusammensetzt – und die Hindernisse nicht allzu hoch und nicht allzu schwer anzureiten sind. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) spezifiziert die Anforderungen so: "Zu überwinden ist ein freundlicher Parcours mit einfacher Linienführung." In Neumünster treten pro Klasse 16 Finalisten an. Neben verschiedenen Sachpreisen gewinnen die Serien-Sieger einen Spring-Lehrgang bei dem renommierten Ausbilder Thieß Luther (Wittmoldt).

"Das Niveau der Reiter ist mittlerweile sehr hoch geworden", kommentierte Richter Peter Schultes den Cup. "Der Zulauf an Reitern hat sich vervielfacht. Als wir vor sieben Jahren mit dem Balios Hunter Cup anfingen, hatten wir nur 15 Nennungen in beiden Klassen, jetzt sind es über 200, das ist ein echter Erfolg." Grund für den Zuwachs ist seiner Meinung nach, dass es außer den Hunter-Prüfungen keine Springprüfungen für "ältere" Amateurreiter ab 22 Jahren mit der Leistungsklasse 4 gibt. Schultes: "Da hat Plambeck genau den Zeitgeist getroffen. Den Balios Hunter Cup reiten gerne Wiedereinsteiger, Späteinsteiger und ehemalige Profis, die in LK4 starten dürfen. Allerdings machen die es den Newcomern schwer, zu gewinnen."

Denn so einfach ist das mit dem einfachen Parcours am Ende doch nicht: Schultes’ Richterkollege Paul Haake ergänzt: "Wir legen Wert auf Rhythmus, Gleichmaß, Harmonie und Sicherheit des Reiterpaares. Die aktive Rückentätigkeit des Pferdes muss sichtbar sein und dass das Pferd nicht gegen die Hand galoppiert. Vielmehr müssen die Reiter mit ihren Pferden harmonisch im Fluss sein. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, nicht zu fest mit der Hand, nicht zu langer Zügel. Denn sobald ein ,zu’ in den Kommentaren auftaucht, ist die Prüfung nicht rund gelaufen", erklärt Haake. Teilnehmerin Katja Schlüter, Finalistin 95er-Klasse aus Badendorf, sagt: "Meine Stute Die Pries ist ein echtes Hunter-Pferd. Sie liebt die ruhigen und geschmeidigen Ritte. Zeitspringen ist nichts für uns. Es ist klasse, dass es den Balios Hunter Cup gibt. Denn wer hat als erwachsener Freizeit-Turnierreiter schon die Chance, eine Spring-Serie zu reiten und sogar auf dem Finale in den Holstenhallen zu starten? Sonntagmittag wird für mich auf dem Holstein International ein Traum wahr."