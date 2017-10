Gewaltige Nennungen bei CSI * Holstein International

Neumünster. Nicht nur die erstmals ausgetragenen nationalen 3 Finals stellen den Zeitplan auf die Probe, sondern auch das gestiegene internationale Interesse. Es sind zwar wiederum 13 Nationen mit einer starken dänischen Mehrheit, aber die Anzahl der Reiter hat sich zum Vorjahr erfreulicherweise wieder erhöht.

Insgesamt rechnet man mit über 250 Reitern und 450 Pferden, die national und international um Sieg und Ehre, Schleife und Preisgeld des Förderpools Holstein International den sportlichen Wettkampf bestreiten wollen. „Es scheint, dass die neue Strukturierung Anklang gefunden hat“, meint den auch ein zufriedener Turnierleiter Harm Sievers. „Neumünster ist einfach ein TOP Standort mit einer Super Holstenhalle, guter Infrastruktur mit 2 Abreitehallen, befestigten Parkplätzen, Hotels Drumherum und das alles mitten im Hochzuchtgebiet der berühmten Holsteiner Pferde!“

Wehrmutstropfen des starken Andrangs ist allerdings, dass die internationalen Youngsters am Mittwoch nach dem Vet-Check die ersten Runden drehen müssen. „Dadurch verlegt sich zwar der Prüfungsbeginn für die „Großen“ um ein paar Stunden, aber die Anreise war ja tatsächlich zum Einstallen und Vet-Check sowieso mittwochs geplant und als Ausgleich haben diese Starter ja sonntags frei.

Am Sonntag gehört die traditionsreiche Bühne ab Mittag in den Holstenhallen fast gänzlich dem Nachwuchs und Amateuren mit dem Jugend-Cup vom Gestüt Fohlenhof von Herrn Prof. Dr. Heike, dem Finale im Balios Hunter-Cup, dem Finale des Team-Cups Schleswig-Holstein und dem Finale der Kreisreiterbund-Mannschaften aus dem ganzen Land“, so das OC. „ Sonntagmorgen erwarteten wir dann schon traditionell Topsport in den Großen Preisen der internationalen Ponies.“

„Für alle diejenigen, die noch nicht bei uns waren und einen Eindruck gewinnen wollen, empfehlen wir unseren eigenen kostenlosen Livestream auf unserer Seite oder, wenn Sie sofort „hineinschauen“ wollen, unserem beigefügten Imagetrailer.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8AvnIuyP8_M&t=7s

Wir laden alle Interessierten darüber hinaus ein, die gesamte Bandbreite des Springsports mit einer tollen Ausstellung, einem kostenlosem Kinderland und ausgezeichneter Gastronomie in Schleswig-Holstein bei einem freiem Eintritt an allen Tagen zu genießen – vom 25. bis 29. 10. 2017 in den Holstenhallen Neumünster – und nicht vergessen: Ridersparty im Foyer am Samstag!„

Weitere Infos, Livestream, Zeiteinteilung und Starterlisten unter www.shs-holstein-international.de.