  NDR-Fernsehen meets Holstein international

Neumünster. Das Motto dieser Veranstaltung ist ja auch: Internationale Startmöglichkeit für jedermann!

So kann es dann passieren, dass die Mannschafts-Weltmeisterin Janne Frederike Meyer-Zimmermann ihr Nachwuchstalent Büttners Leopold in einem 1,20 m Parcours reitet und gleich dahinter startet vielleicht der amtierende Kreismeister aus der eigenen unmittelbaren Umgebung. Das ist so gewollt und manchmal sind die regionalen Heros dann in der Siegerehrung vor den großen Stars und lauschen mit Tränen in den Augen der Nationalhymne des Siegerpaares.

Auch in diesem Jahr ist das Starterfeld mit Stars durchsetzt: Es starten gestandene Welt- und Europameister gegen die frisch gekürten Europameister und Deutsche Meister in den Nachwuchsklassen und fast alle Landesmeister 2017 aus Holstein und Hamburg gegen, ja vielleicht sogar gegen den Derbysieger 2017.

Pato Muente versucht, wenn sein Terminplan es in dieser Woche noch zulässt, neue Nachwuchspferde in den Holstenhallen an den Start zu bringen, nach dem sein Derbysieger 2017 aus der Zucht von Harm Thormählen in Kollmar dann doch verkauft wurde.

S- Seriensieger sind am Start, z.B. war keiner so erfolgreich in diesem Jahr wie Philip Loven (Dänemark), der unter anderem auf die Tschechin Iva Eisermannova, Mathilda Karlsson (Schweden), Kerstin Turnherr (Schweiz) und Reiter aus weiteren, insgesamt 14 Nationen trifft.

Nicht außer acht zu lassen natürlich die starke Holsteiner Truppe mit den international erfolgreichen Reitern Thomas Voss, Inga Czwalina, Christian Hess, den Reiterfamilien Ripke, Ahlmann, Luther, Carstensen und Naeve mit dem Vorjahressieger in der Großen Tour Jörg Naeve.

„Wir haben mal durchgezählt und kommen auf 21 Nationenpreisreiter dieses Jahr, die bei uns genannt haben und schon mal die Farben Deutschlands im Ausland vertreten haben“, so der Turnierchef Harm Sievers bei einem Verschnaufkaffee nach dem Aufstellen des Bauzauns um den bewachten internationalen mobilen Stallbereich für die 250 Vierbeiner.

Mit den internationalen Ponyreitern kommen alleine über 20 Starter aus dem benachbarten Dänemark in die Holstenhalle, nicht zuletzt um bei der großen Reiterparty am Samstag so richtig abzurocken.

Gespannt sind alle auf die neuen nationalen Finales am Sonntagnachmittag.

Während die internationalen Gäste schon mal die Heimreise antreten können, wird es ernst für die Teilnehmer am Balios Hunter-Cup-Finale, dem Jugend-Team-Cup-Finale und den Besten der Reiterbünde im Mannschaftsspringen – ein bunt gemischtes Sportangebot in allen Facetten des Springsports, der somit auch eine Projektionsfläche für die Zucht und den Sportstandort Schleswig-Holstein ist.

Dies alles ist auch dem Fernsehen aufgefallen, so dass am Donnerstagvormittag der NDR kurze Station in Neumünster macht und einen Film über das Turnier, seine Reiter und Pferde geplant hat und eventuell ein Nachwuchstalent, das telegen und sympathisch sein soll, bei seinen Vorbereitungen begleiten wird.

„Noch haben wir keine Übertragungszeiten vereinbart“, scherzt Harm Sievers, „aber unser eigener Kanal (Livestream) geht schon mal als Ersatz ab Mittwoch auf Sendung.

Das ist zwar eine feine moderne Sache, ersetzt aber auf keinen Fall den Besuch in den Holstenhallen, um Pferdegeruch zu atmen, beim Kaffee oder Bier die neuen Züchtertipps auszutauschen, Sonderangebote in der wiederum erweiterten Ausstellung abzuschnuppern oder das reichhaltige gastronomische Angebot zu nutzen während die Lütten im Kinderland herumtoben – und alles wie immer bei freiem Eintritt!

Die Zeltstadt wird seit Montag aufgebaut, der Hallenboden auf Springen vorbereitet und rundherum werkeln viele Handwerker und das Team von Holstein international fleißig etliche Stunden, damit es am Mittwoch pünktlich um 15.30 Uhr heißt: Das Reitturnier Holstein International 2017 ist eröffnet.

Alle Infos im Netz einschließlich Livestream, Ergebnisse und Starterlisten: www.shs-holstein-international.de.