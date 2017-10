Skandinavien führt mit Siegen bei Holstein International

Neumünster. Bei beiden Prüfungen für junge Pferde siegte Mathias mit dem 6-jährigen Contonio (Contendro II /Lux) aus der Zucht seines Chefs Rijkens und in beiden Qualifikationen zum Großen Preis ging der Sieg in atemberaubender Manier ebenfalls an den Stilisten aus Elmshorn. Gesattelt hat er für diese Aufgabe jedesmal Conrisiko (Contendro II / Lavall 2) ebenfalls aus der Zucht von Tjeert Rijkens .

Ebenfalls siegreich in den jeweils zweiten Abteilungen der Youngster Tour war Gorden Paulsen auf Köster G und Bart van der Mart (NED) auf Quiniry.

Da auch die Schwedin Caroline Ohllsson auf Cosmo die erste Qualifikation der Kleinen Tour gewann und die Medium Tour in zwei Abteilungen von Lesje Braunninge auf Cascada aus Dänemark und Ann Katrin Kock auf Ciarada in der Ehrenrunde angeführt wurde, gingen von den ersten 16 Prüfungen von Mittwochabend bis Freitagabend insgesamt 6 Siege an Skandinavien.

Die deutsche Hymne erklang allerdings auch zweimal

Zum einen für Jesse Luther auf Navitama (1. Abt.) in der Mittleren Tour gemeinsam mit Philipp Schulze auf Bond Lady (2. Abt.) und in der Small Tour für Paul Moritz Ahlmann im Sattel von Quanto Fino.

Die ersten beiden internationalen Entscheidungen bei den Ponys gingen in der Kleinen Tour wiederum nach Dänemark, nämlich an Josefine Sandgaard Moerup auf Kantje‘s Valentijn und in der Großen Tour an Annestine Kibech Hansen auf Eddies Dream.

Die Veranstalter zogen bis jetzt ein positives Fazit und wurden für die guten Bedingungen in der Halle und Drumherum mehr als einmal gelobt. „Das Lob hören wir natürlich gerne – geben das Lob aber genauso weiter an unsere Leute und das Team der Holstenhalle, das uns wirklich super begleitet und einfach Top-Bedingungen schafft. Dazu dann das Flair dieser einmaligen Reitsportarena, die so viel Reitsportgeschichte atmet,“ so Harm Sievers vom Veranstalterteam. „Ansonsten ist unser Gedanke zum Ablauf ja eigentlich ganz einfach: Ein Turnier zu machen, so wie wir es uns früher als Teilnehmer gewünscht hätten!“

Nach einem Welcome-Abend mit Freibier geht es dann Samstag und Sonntag in die letzten Entscheidungen für die Großen und Kleinen Internationalen Teilnehmer, bevor am Sonntagmittag die nationalen Finales vom Balios Hunter-Cup, dem Jugend-Team-Cup Schleswig Holstein und dem Mannschaftsspringen der Reiterbünde stattfinden.

Zuschauer sind bei freiem Eintritt weiterhin willkommen die zahlreichen Aussteller zu besuchen.



Alle Infos im Netz unter www.shs-holstein-international.de/home/csi-2017