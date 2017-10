Streit um Pferdesteuer geht weiter

Tangstedt. Mit Schriftsatz vom Montag, 2. Oktober, hat Professor Winterhoff (Rechtsanwalt

der Sozietät Graf von Westphalen und Professor der Universität Göttingen)

im Auftrag der Tangstedter Dressur-Ausbilderin Anja Granlien dem Oberverwaltungsgericht

Schleswig die Argumente der Tangstedter Pferdesteuer-Gegner dargelegt.

Winterhoff und sein Anwaltskollege Dr. Sturm lassen keine Zweifel an ihrer Einschätzung,

dass diese Steuer, auf den überwiegend von Frauen ausgeübten Reitsport, unzulässig ist.

Sie begründen Ihre Auffassung detailliert auf 73 Seiten und legen mit 122 Seiten Anlagen

noch einmal kräftig nach. Darin aufgeführt ist auch ein seit 2016 vorliegendes, mehr als

30 Seiten umfassendes, verfassungsrechtliches Gutachten von Prof. Dr. Jörn Axel Kämmerer

(Bucerius Law School).

Tangstedts Politiker von SPD und BGT hatten kurz nach den Landtagswahlen auf einer

7-seitigen „rechtlichen Beurteilung“ darlegen lassen, warum ihrer Meinung nach nichts

gegen die Pferdesteuer spricht. Sofort im Anschluss wurde die Pferdesteuer von SPD-

und BGT-Gemeindevertretern durch den Gemeinderat gepeitscht, gegen den Protest

der CDU- und FDP-Fraktionen.

Inhaltlich wurde eine Gemeindesatzung aus Hessen beschlossen, die den Schleswig-

Holsteinischen Gegebenheiten in keiner Weise Rechnung trägt.



Die Jamaika-Koalition in Kiel hat inzwischen angekündigt, die Pferdesteuer landesweit

zu verbieten. Der Landtag wird sich in Kürze mit dem Verbot befassen.

Der Finanzausschuss-Vorsitzende der klammen Gemeinde Tangstedt, Raymund Haesler (SPD),

hält nun gegen die Landesregierung und kündigte sofort bei Bekanntwerden der Kieler Pläne

eine umgehende rechtliche Prüfung derselben an.

"Dieser von SPD und BGT aus nicht nachvollziehbaren Gründen geführte Feldzug gegen

den Pferdesport der Frauen und Mädchen muss ein für allemal ein Ende haben“, sagt Anja Granlien.

"Wir lassen uns unsere Grundrechte nicht nehmen. Zur Not schöpfen wir den Rechtsweg komplett aus."

Entsprechend werben Granlien und Reitstallbetreiber Pieper auf der Webseite von "Gut Tangstedt"

öffentlich um Spenden zur Finanzierung der Prozesskosten.