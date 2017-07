Schmerzen müssen nicht sein

Wankendorf. Physiotherapie beispielsweise dient der Prophylaxe und zur Behandlung von Problemen des Bewegungsapparates. Angewendet werden vor allem äußere natürliche Reize wie Druck, Wärme, Kälte, Elektrizität und Schall, jedoch keine tierärztlich zu verschreibenden Medikamente. Beim aktuell in Aachen ausgerittenen CHIO beispielsweise kümmern sich weltbeste Pferde-Physiotherapeuten um das Wohl der vierbeinigen Leistungssportler. Und auch sonst gibt es global wohl kaum ein Prestige-Turnier, wo kein Physiotherapeut im Einsatz ist.

Nach wie vor jedoch ist der Begriff „Physiotherapeut“ für Pferde/Tiere weder geschützt, noch ist der Beruf bisher staatlich anerkannt. Es gibt daher keine „offizielle“ Ausbildungsrichtlinien oder staatliche Prüfungen. Mit anderen Worten: Quasi jeder kann sich Pferde-Physiotherapeut nennen und Vierbeiner behandeln. In der Praxis zeigt sich allerdings schnell, wer zu den (teilweise sogar regelrecht berühmten) Quacksalbern zählt und wessen Behandlungen hingegen von Erfolg gekrönt sind.

Aus diesem Grunde legt die Wankendorfer Tier-Physiotherapeutin Nicole Bülck Wert auf ihr Zertifikat des Berufsverbandes der zertifizierten Tierphysiotherapeuten (Bzt). Die 36-Jährige ist spezialisiert auf Pferde und Hunde, kam über das Voltigieren, eine Reitbeteiligung und regelmäßige Ferien auf dem Ponyhof in ihrer Kindheit zu den Pferden. Über ihre Großeltern kam sie zu den Hunden und den Agility-Sport. „Ursprünglich hatte meine Jack-Russel-Terrier-Hündin Lotte gesundheitliche Probleme, was keine Seltenheit im Hundesport ist“, erklärt Nicole Bülck ihre Überzeugung für die Tier-Physiotherapie. „Ich habe ursprünglich damit bei meinen Tieren und schließlich bei unzähligen Patienten sehr gute Erfahrungen gemacht.“

Neuromuskuläre Stimulation

Eineinhalb Jahre lang hat sie sich an der Akademie des Bzt ausbilden und in verschiedenen Techniken schulen lassen. Aktuell praktiziert sie am Pferd und am Hund. Außerdem gibt sie regelmäßige Seminare, sattelt zudem just noch eine Osteopathie-Ausbildung auf. Heute wendet sie die neuromuskuläre Stimulation, die Elektro- und Laser-, die Magnetfeld-, Geräte- und Koordinations- sowie vor allem bei der immer häufiger bei Pferden vorkommenden Arthrose die Blutegeltherapie an. Außerdem setzt sie auf Akupunktur und Taping. In der Erprobung ist das Impression Pad. Letzteres kann helfen zu erkennen, wo der Sattel „drückt“. Ihr Favorit ist die neuromuskuläre Stimulation, mit der unter anderem Muskelverspannungen gelöst werden können. Nicole Bülck: „Selten hat mich ein Gerät in so kurzer Zeit so sehr beeindruckt, wie das NeuroStim.“ Auch bewährt habe sich – insbesondere bei Bänder- und Sehnenverletzungen sowie Muskelfaserrissen – die Therapie mit Laserlicht, das bioelektrische, biomechanische und bioenergetische Wirkungen habe. In der Schmerzbehandlung greift die Physiotherapeutin gern auf die Elektrotherapie in verschiedenen Frequenzbereichen zurück.

Damit es gar nicht erst zu Schwellungen, Blockaden und allen daraus resultierenden Problemen und Schmerzen kommt, empfiehlt Nicole Bülck die halbjährliche Prophylaxe – vor allem, aber längst nicht nur für die, die im Sport aktiv sind. „Das Skelett von Hund und Pferd ist ähnlich aufgebaut, ihre Krankheiten sind allerdings sehr unterschiedlich. Ich habe beispielsweise noch nie ein Pferd mit Bandscheibenvorfall gehabt, Hunde haben das ständig.“

Pferde – nicht nur die Hochleistungs-Athleten, sondern auch Freizeitsportler – leiden oft unter Rückenproblemen, wie Kissing Spines und Spondylose, Problemen an den Wirbeln beziehungsweise an krankhaften Veränderung der Wirbelsäule (meist durch Über- oder Fehlbelastung) sowie an Problemen mit dem Iliosakralgelenk (ISG-Blockaden), die sich unter anderem äußern, indem das Pferd nicht mehr richtig untertritt oder an Schub verliert. „Wenn beim Reiten etwas nicht mehr klappt, liegt das manchmal nicht daran, dass das Pferd nicht will, sondern nicht kann, weil der Bewegungsablauf blockiert ist“, sagt Nicole Bülck, die die Ursachen längst nicht nur beim Reiter sieht. „Manchmal rutschen die Pferde auf der Koppel aus, vertreten sich unglücklich, das passiert halt mal. Leider nehmen wir Menschen manches oft erst spät wahr oder warten zu lange mit einer Behandlung.“

Den Tierarzt können Physiotherapeuten nicht ersetzen, aber viele arbeiten inzwischen Hand in Hand. Nicole Bülck sagt: „Der Tierarzt kann die Diagnose stellen, die Symptome heilen und Schmerzen kurzfristig wegspritzen. Ideal ist es, wenn der Pferdebesitzer dann zu uns kommt, um die Ursache zu beheben.“ Und die kann schon ein schlecht sitzender Sattel sein.