Die Liste ihrer internationalen Erfolge ist lang

Neumünster. Dessen lackschwarzer Sohn schwebte viele Jahre als lebendig gewordener Black Beauty-Traum durch die Vierecke, verhalf dem Dressursport zu einer ganz neuen Popularität und ist weltweit zumindest bei Laien wohl das berühmteste – aber längst nicht das einzig erfolgreiche – Kind eines Trakehner Vaters.

In diesem Jahr wurde ein weiterer Sohn des Gribaldi, Hofrat, vom Trakehner Verband zum Hengst des Jahres erklärt: Als Sohn der Habsburg kam Hofrat 1998 im Stall von Michael Schiele in Malente zur Welt. Er wurde als Auktionsfohlen über den Trakehner Hengstmarkt an den Aufzüchter Jürgen Schultzke (Scharnebeck) verkauft. Zwei Jahre später wechselte er als Reservesieger der Trakehner Hengstkörung über die anschließende Auktion in den Besitz von Friederike Peters (Ahstedt), wurde drei-, vier- und sechsjährig für das Bundeschampionat qualifiziert, war schließlich bis zur schweren Klasse in der Dressur erfolgreich. Seit 2016 steht der Hengst im Besitz des Österreichers Hans-Jörg Gasser, der ihn über die Deckstation Galmbacher für die Zucht zur Verfügung stellt. Hofraths zunächst berühmtester Sohn war der Hannoveraner Siegerhengst Hotline, der 2005 für den Sensationspreis von 800000 Euro nach Dänemark verkauft wurde. Mittlerweile sind acht Nachkommen bei vier verschiedenen Verbänden zur Zucht anerkannt. Hofraths siebenjähriger Sohn Kipling gewann im August auf der WM der jungen Dressurpferde in Ermelo unter Anne Troensegaard Bronze.

Trakehner des Jahres ist Kawango von Sixtus, der unter der nach einem Reitunfall inkomplett querschnittsgelähmten Hanne Brenner (Rheinhessen) die Weltspitze der Parareiter erobert. Der Zwölfjährige ist ein Vollbruder zum Elitehengst Kasparow und stammt aus der Zucht von Friedrich Isaak (Soest). Der im Regelsport bis M** platzierte Wallach, der 2016 erstmals für die Paralympischen Spiele nominiert war, gewann in diesem Jahr unter Hanne Brenner zum dritten Mal den Deutschen Meistertitel. Für 2018 peilt das Paar die Weltreiterspiele in den USA sowie die Paralympics in Tokio an.

Der dreijährige Hengst Störtebeker aus der Zucht von Familie Blömer (Splietsdorf), ein Sohn des Olympiasiegers Abdullah, gewann am Wochenende den zweiten Trakehner Freispringcup. Das Richter-Duo Jens Hoffrogge und Philipp Hartmann bewertete das Vermögen des dreijährigen Schimmels mit einer 9,0 und vergab eine 8,8, für die Manier.