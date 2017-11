Die neue Serie bei ServusTV

Neumünster. Am 2. November startet "Trakehnerblut", die erste von einem österreichischen Privatsender produzierte fiktionale Serie bei ServusTV. Mit einem kinoreifen Familiendrama um Macht, Intrigen und Sehnsucht rund um ein Trakehner Gestüt erwartet die Zuschauer ein fesselndes Serienspektakel in acht Folgen: Die ServusTV Prime-Time Serie zeigt eine junge Frau, die Schritt für Schritt herausfindet, wer sie wirklich ist. Ihre größte Hilfe dabei die Freundschaft und Verbundenheit zu einem Trakehner. Marion Drache, Vorstandsmitglied im Trakehner Verband, war bei der Premiere der Serie im Filmcasino Wien dabei und von der ersten Folge begeistert: "Trakehnerblut ist gut gemacht, aufwändig produziert und hat Kultpotenzial. Ich hoffe, dass sie auch bald bei einem deutschen TV-Sender ausgestrahlt wird."

ServusTV richtet sich an ein vielseitig interessiertes Publikum im deutschsprachigen Fernsehraum. ServusTV kann in Deutschland, Österreich und der Schweiz via DVB-T, Kabel, Satellit und IPTV in Standardauflösung oder HD frei empfangen werden.

Ausstrahlungstermine:

Folge 1: Trakehnerblut: Das Testament am 2. November, ab 20:15 Uhr

Folge 2: Trakehnerblut: Dezember am 9. November, ab 20:15 Uhr

Folge 3: Trakehnerblut: Ein neuer Tag am 16. November, ab 20:15 Uhr

Folge 4: Trakehnerblut: Das Fest am 23. November, ab 20:15 Uhr

Folge 5: Trakehnerblut: Helena am 30. November, ab 20:15 Uhr

Folge 6: Trakehnerblut: Das Haus am See am 7. Dezember, ab 20:15 Uhr

Folge 7: Trakehnerblut: Das Vermächtnis (Teil 1 + 2), Doppelfolge am 14. Dezember, ab 20:15 Uhr