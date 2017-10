Weltcup startet in Sachsen

Leipzig. Sie reihen sich wie wertvolle Edelsteine an eine hochkarätige Kette von Pferdesport-Topevents, die Stationen im Longines FEI World Cup der Springreiter. Allesamt auf Fünf-Sterne-Niveau ausgeschrieben, lockt jede Etappe die Weltelite im Springsattel an, so natürlich auch die "Partner Pferd", präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachen.

Traditionell liefern die nordischen Länder den Auftakt, und so wurden die allerersten Weltcup-Punkte in Oslo (NOR) und Helsinki (FIN) vergeben. Den ersten Topscore sicherte sich Daniel Deußer mit seinem Sieg in der norwegischen Hauptstadt, eine Woche später sicherte sich Jur Vrieling (NED) die Tête in der Ehrenrunde. Die beiden liegen somit punktgleich – allerdings auf Platz zwei. Ohne Sieg, aber eben mit zwei Topplatzierungen hat sich Kevin Staut, französischer Championatsreiter, einstiger Europameister, Olympia-Team-Goldmedaillengewinner und Stammgast in den Leipziger Messehallen, an die Spitze des Rankings gesetzt. Aber noch ist nichts entschieden, denn nun geht es im Wochenrhythmus weiter: von Verona (ITA) nach Lyon (FRA). Nach einem Wochenende Pause ist am dritten Novemberwochenende Stuttgart Gastgeber, von dort reist der Weltcup-Tross in die spanische Hauptstadt Madrid und bleibt vom 8. bis 10. Dezember in Spanien, und zwar in La Coruña. Über den dritten Advent treffen sich die Springreiter beim legendären Turnier London Olympia (GBR) und zwischen Weihnachten und Silvester traditionell im belgischen Mechelen.

Als zehnte Station des Longines FEI World Cup Jumping reist die Reiterelite dann zur "Partner Pferd" in der Leipziger Messe. Hier werden noch alle Entscheidungen offen sein darüber, wer sich für das Finale qualifiziert. Die Führenden können sich meist noch nicht sicher sein und viele wollen die letzten Chancen nutzen – kurz: Alle brauchen Weltcup-Punkte und sind hochmotiviert, den Longines FEI World Cup presented by Sparkasse, Sparkassen Cup – Großer Preis von Leipzig zu gewinnen. Der ging 2017 übrigens an den belgischen Erfolgsreiter Gregory Wathelet. Die letzten Zähler fürs Ranking gibt es dann in Zürich (SUI), Bordeaux (FRA) und Göteborg (SWE), bevor es vom 10. bis 15. April 2018 zum Finale in die französische Hauptstadt Paris geht.