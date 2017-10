13. Ocean-Race-Auflage gestartet

Alicante. 90 Minuten nach dem Startschuss (14.00 Uhr MEZ) lag das mitfavorisierte chinesische Dongfeng Race Team vor dem spanischen Top-Favoriten Mapfre und dem Team Turn the Tide on Plastic mit der einzigen Skipperin Dee Caffari in Führung.

45000 Seemeilen, zwölf Etappen, elf Häfen, acht Monate, sieben Teams: Das ist das Volvo Ocean Race 2017/18 in Zahlen. Die Auftakt-Etappe führt die Crews in sieben Tagen über 1400 Seemeilen nach Lissabon.

AkzoNobel-Skipper Simeon Tienpont hatte sein Teilnahmerecht 24 Stunden vor dem Start vor einem niederländischen Schiedsgericht zurückerobert und führte sein nach dem Abgang von drei Stammseglern geschwächtes Team zunächst als Letzter ins Rennen.

Von dpa