In schwindelerregender Höhe bringen zwei Fensterputzer das Äußere der Sparkassen-Arena auf Hochglanz. Alles blitzt und strahlt pünktlich zum Heimspielauftakt des THW Kiel in der Handball-Bundesliga. Am Sonntag (15 Uhr, Liveticker auf KN-online) ist der TBV Lemgo an der Förde zu Gast.