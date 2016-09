Wiencek verletzt Keine 48 Stunden Pause für den THW Kiel

Zwei Tage nach dem 27:22-Auftaktsieg des THW Kiel beim TVB 1898 Stuttgart geht es für den Rekordmeister erneut um wichtige Punkte in der Bundesliga. Von Stuttgart fuhren die Spieler direkt nach Wetzlar, wo am Dienstag im zweiten Saisonspiel um 19 Uhr in der Rittal-Arena Anwurf ist.