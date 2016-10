Ein wirklich schöner Abend für Landin

Niklas Landing, der 27-jährige Torhüter des THW Kiel, erlebte am Sonntag einen Handball-Nachmittag ganz nach seinem Geschmack: die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, 18 Paraden, ein Sieg beim BSV Bjerringbro-Silkeborg in der Champions League und jede Menge vertraute Gesichter. Da kann man schon mal strahlen.