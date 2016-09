Handball-Champions-League THW Kiel vor der nächsten Mammutaufgabe

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Handball-Champions-League gegen Paris folgt eine Woche später gleich der nächste Kracher: Am Sonnabend (19.30 Uhr) ist der THW Kiel beim Rekordchampion FC Barcelona zu Gast. Ein ganz harter Brocken – aber die Zebras haben gute Erinnerungen an ein Gastspiel in Katalonien.