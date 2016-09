Riga. Marcel Goc (15.), Patrick Hager (29.), Moritz Müller (38.), Patrick Reimer (43.), Felix Schütz (55.) und Leon Draisaitl (59.) erzielten die Tore. Damit kommt es am Sonntag zu einem echten Endspiel gegen Lettland um den Turniersieg. Nur der Gewinner nimmt an den Winterspielen in anderthalb Jahren teil.

dpa