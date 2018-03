Informationen zur Schadstoffbelastung in Kiel

In Zusammenarbeit mit dem Kieler Unternehmen Olfasense wollen die Kieler Nachrichten einen direkten Eindruck von der Schadstoffbelastung in Kiel und Schleswig-Holstein geben. In der interaktiven Karte werden die vom LLUR gemessenen Stickstoffdioxid-Werte der letzten 72 Stunden an allen 13 Messstationen gezeigt. So sind die Veränderungen der Werte im Tagesverlauf zu erkennen. Gleichzeitig wird die Windrichtung angezeigt, so dass auch dieser Einflussfaktor einbezogen werden kann.

Zoomen sie aus der Karte heraus, um die Messstationen außerhalb Kiels sichtbar zu machen. Die Messwerte werden farblich unterlegt: Blau bedeutet unbedenklich, Verfärbungen ins Gelbe und Rote zeigen eine Annäherung an den Grenzwert oder sogar die Überschreitung. Leider sendet das Umweltbundesamt, mit dessen Werten die Karte arbeitet, nicht jederzeit Daten. Diese Zeiträume sind schwarz gekennzeichnet. Die hinterlegten Messwerte können Sie auch in Tabellenform aufrufen. Klicken Sie hierzu bitte auf die einzelnen Messstationen.

Folgende Messstationen in Schleswig-Holstein sind abrufbar: