Kiel-Wik

Dass das Stadion am Stadtrand liegt, ist dabei ein zentrales Problem. Denn viele Fans kommen mit dem Auto und nehmen so den Anwohnern die Parkplätze weg. „Wir lassen schon die Straßen in den Anwohnerbereichen absperren, auch das Ordnungsamt kontrolliert verstärkt“, so Stadtrat Gerwin Stöcken, der jüngst den Selbstversuch wagte und von den Ordnungshütern nicht durchgelassen wurde. Beim Falschparken werden auch die Anwohner aufgeschrieben: „Die Straßenverkehrsordnung gilt für alle.“ Und am Nummernschild sei nicht zu erkennen, wer dort Anwohner ist und wer nicht.

Zu wenige Fans nutzen Bus und Bahn

Wünschenswert sei, dass möglichst viele mit dem Bus anreisen: Dafür gibt es die eigens eingerichtete Buslinie 91 S, die an Spieltagen regelmäßig zwischen Bahnhof und Stadion pendelt. Zudem sei das Eintrittsticket auch ein kostenloses Ticket für die Bahn im Umkreis von 30 Kilometern und den Bus, der alle 20 Minuten fährt, sagte Holstein-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke.

Müll und Wildpinkler nerven die Anwohner

Auch der Müll und das Wildpinkeln nervt die Anwohner gewaltig. „Es ist manchmal abenteuerlich, wie Menschen sich verhalten. Man pinkelt fremden Leuten nicht in den Garten“, meinte Stöcken. Das seien Ordnungswidrigkeiten, „aber die Leute muss man auch erst einmal erwischen“. Er kündigte an, dass ab Mai verstärkt ein Ordnungsdienst zum Einsatz käme, der auch Personalien erfasse. Das könne die Polizei nicht leisten, die müsse sich auf das Geschehen der rivalisierenden Fans und ihr teils hochaggressives Verhalten konzentrieren.

Vorschlag vom Awo-Fanprojekt

Bei der Ortsbeiratssitzung waren auch Martin Winkhaus, Fanbeauftragter von Holstein Kiel, und Jérôme Schneider vom Awo-Fanprojekt. Schneider schlug vor, so habe er es einmal auf einem Festival erlebt, unter den jungen Besuchern Müllsäcke zu verteilen: „Sie sammeln Müll ein und erhalten im Gegenzug ein Bier oder eine Wurst.“ Von Anwohnern wurden auch die vielen Holstein-Aufkleber rund ums Stadion sowie angemalte Stromkästen bemängelt. Die Ideen dazu während der Sitzung: Auffällige Fans die Aufkleber entfernen lassen oder Entwürfe für die Strom- und Telekomkästen einreichen, damit sie nicht beschmiert, sondern schön bemalt werden.

Polizei und Ordnungsamt ziemlich unaufgeregt

Die Polizei bewertete das Geschehen im Stadion-Umfeld auf Nachfrage weniger aufgeregt. Im gesamten Jahr 2018 seien drei Anzeigen wegen Schmierereien oder Graffiti erstattet worden. Auch das Ausmaß der Wildpinkler sei „eigentlich nicht auffällig“, so Sprecher Matthias Arends. Die Beamten zeigten Präsenz, eine Erhöhung scheine aber angesichts des niedrigen Anzeigenaufkommens nicht geboten, so Arends. Auch das Ordnungsamt schätze das Problem dort insgesamt als „nicht so gravierend“ ein. Die Stadt gehe außerdem nicht zwangsläufig davon aus, dass jene Probleme mit einem größeren Stadion anwachsen.

