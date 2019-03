Veranstalter: Grenzland RuFV Handewitt e.V.

Veranstaltungsort: Alter Kirchenweg, 24983 Handewitt

Nennungsschluss: 02.05.2019

Turnierverwaltung / WBO-Nennungen:

Florian Chr. Auer

Am Bakersberg 19, 24211 Falkendorf

Tel. 0172/9620235 (ab 19.00 Uhr), Fax 03212/1309506

Vorläufige ZE

Sa. vorm.: 20,21,23,24; nachm.: 16-19,22,25-29

So. vorm.: 1-3,7-9; nachm.: 4,5,6,10-15

Bei hoher Nennzahl behält sich d. Veranstalter vor, v. d. vorl. ZE abzuweichen

Platz: 80x80 m Gras, Dressur: 20x40 m Sand, 20x40 m Halle

Vorbereitungsplätze: 20x40 m Gras/Sand

Teilnahmeberechtigt:

Zugelassen sind Stamm-Mitglieder

LP 1-14: v. RV d. LV SH,HH u. 20 Gastreiter

In Prfg. 1-12 je Teilnehmer je Prfg. 2 Startplätze erlaubt.

WB 15-28: v. RV d. RB N-SL-FL, NF u. 20 persönl. eingeladene Gastreiter

Teilnehmer an WB gem. WB müssen Stamm-Mitgl. in einem Reitverein sein.

Die vollständige Ausschreibung finden sie hier: