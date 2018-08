Langstedt-Bollingstedt

Die Entscheidung fiel nach den Stationen in Wedel (20. Mai), Süderbrarup (15. Juli) und Behrendorf (12. August) nun in der Final-Qualifikation beim Langstedter Pferdefestival am 18. August.

Mit 24 Startern von 33 Nennungen gingen Beeke Carstensen und Lenett, 11 jähriger Holsteiner Hengst von Loran/Lord Calando, in den ersten Umlauf der Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde. Sechs Holsteiner Pferde und ein Oldenburger kamen in die Siegerrunde, in der sich Stefan Jensen in 0/34,98 mit dem Oldenburger Wallach Hariko P.M.S. an die Spitze setzte. Mit einer Sekunde Unterschied kamen Beeke Carstensen mit Lenett von Züchter Alexander Jahr auf Platz zwei in 0/35,98 und Björn Behrend mit Capito (Crawforf/Landgrfaf I) von Züchter Bernhard Sönnichsen belegten mit 0/37,96 Platz drei.

Beeke Carstensen und Lenett konnten zu den bereits 14 Punkten der 2. Qualifikation in Süderbraup jetzt weitere 16 Punkte für Züchter Alexander Jahr im Ranking hinzufügen. Alexander Jahr und Uwe Jacobs belegen mit jeweils 30 Punkten gemeinsam Platz eins im Ranking Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2018 als Gesamtsieger.

Beide Züchter kommen damit postum zu Ehren und werden gemeinsam auf dem Wanderehrenpreis des Vereins zur Förderung des Reiter- u. Pferdelandes SH e.V. verewigt, den Uwe Jacobs bereits 2015 erhalten hatte. Von der Dithmarscher Brauerei gibt es als Ehrenpreis ein Faß Bier.

Mit dem Holsteiner Schaufenster Züchterpreis sollen die Leistungen und Erfolge der Züchter gewürdigt werden, denn die Züchter schaffen die Basis mit ihren Sportpferden für den Reitsport.

In den letzten Jahren bringen immer mehr Züchter ihre eigenen Pferde in den Sport, so zuletzt beim Langstedter Pferdefestival in der Final-Qualifikation wieder 10 Züchter/Eigentümer. Die Züchter haben mit der HS Züchter/Eigentümer Challenge – zwei Springprüfungen der Kl. M** + S* mit Stechen für Pferde aller Zuchtgebiete – die Möglichkeit anlässlich des Länder Jugend-Championats Elmshorn in der Fritz-Thiedemann Halle am 23. -25. November 2018 ihre Sportpferde zu präsentieren.



Berichte und weitere Informationen auf www.holsteiner-schaufenster.de.

Die Ergebnisse des Turniers in Langstedt-Bollingstedt finden Sie .