Ehlersdorf

Jackett trägt im diesem Sommer schon lange keiner mehr im Parcours. Ungeachtet der Hitze erbrachten Pferde und Reiter am Wochenende auf der Reitanlage von Jörg Naeve in Ehlersdorf Höchstleistungen. Höhepunkt war das Drei-Sterne-S-Springen mit Stechen: top besetzt – und mit 59 Startern in einem nationalen Springen stark frequentiert – endete der Große Preis mit einem Sieg vom Fehmaraner Hans-Thorben Rüder auf Singu.

„Ein Top-Turnier mit Top-Bedingungen“, lobte der 44-Jährige, der seit 13 Jahren in Greven beheimatet ist. „Es war ein tolles Wochenende, meine Pferde haben viel gelernt“, so der Profi, der mit vier Pferden angereist war und 2800 Euro für den Sieg verdiente. Bereits am Sonnabend hatte der gebürtige Fehmaraner mit dem selben Pferd eine gute Leistung gezeigt – schnellste Zeit, aber ein Fehler (Platz 23 in einem starken Feld aus 78 Startern). Auf Platz zwei im Hauptspringen kam ebenfalls ein Fehmaraner, der deutsche Meister der Jungen Reiter 2016, Sven Gero Hünicke mit Sunshine Brown.

Auf Rang drei pilotierte Hausherr Jörg Naeve die von Manfred von Allwörden (Grönwohld) gezogene Holsteiner Stute Be Aperle, mit der er Zweiter im Großen Preis von Dubai geworden war. An der Clarimo-Tochter ist er zu einem Viertel beteiligt. „Die Besetzung ist top, es läuft alles rund, so macht es Spaß“, sagte der Profi, dessen Sohn Robin – noch bis September bei dem niederländischen Olympiasieger Jos Lansink in Belgien im Stall – in der Youngster-Tour mit ZZ Top Zirkonia auf einen veritablen zehnten Rang kam. Begeistert war auch Parcourschef Marco Hesse (Leipzig): „Die Bodenverhältnisse waren perfekt“, so der Mann, der zuletzt in Tasdorf aufgebaut hat und am Sonntag in Ehlersdorf ein Dutzend Reiter in seinem Stechparcours zählte. Laut seiner Statistik sind im Großen Preis „überall Stangen gefallen, außer an Sprung eins – wie es sein soll.“

Einige Reiter sind – ohne nennenswerte Folgen – ebenfalls zu Boden gegangen: Darunter Evi Bengtsson (Itzehoe), die nach dem letzten Sprung im Stechen aus dem Sattel fiel, mit La Pasion de Caballo Ulika hinter Ehemann Rolf-Göran mit Ermindo W auf Rang fünf landete und den Sonderehrenpreis für die erfolgreichste Amazone verliehen bekam.

Einen Kleinwagen nahm der erfolgreichste Reiter des dreitägigen Turniers, Jens Baackmann, mit ins heimische Münster. Der 33-Jährige, der mit Jörg und dessen Bruder Volkert Naeve befreundet ist, lobte nicht nur aufgrund seiner eigenen Top-Platzierungen die Bedingungen des „Turniers von einem Reiter für Reiter“: Er wurde mit der Westfalen-Stute Carmen am Sonntag Siebter im Großen Preis und am Sonnabend erster im Holsteiner Masters Springcup.

Ergebnisübersicht CSN Ehlersdorf vom 20. bis 22. 7. 2018

1/1 Springpferdeprüfung Kl.A**

1. Abt.:Preis der Firma Seupke

2. Abt.:Preis der Tierärztin Dr. Petra Krause

1. Mascha Krause (Flintbek/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Chanel 471 8.80

2. Hanna Seemann (Nienborstel/RFV Hohenwestedt u.U.e.V./SWE) auf Calvin 120 8.30

3. Volkert Naeve (Holzbunge/RV Am Wittensee/GER) auf Casper 438 8.20

4. Alessa Hennings (Bendorf/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Cosgrove 3 8.10

5. Stefan Parow (Wedel/RFV Stall Moorhof/GER) auf Funky Lady M 7.90

6. Philipp Schulze (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./GER) auf Chocolate Chip 12 7.70

6. Christian Hess (Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Coldplay CR 7.70

6. Scott Christopher Diffey (Hodorf/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./GBR) auf Nemo 420 7.70

1/2 Springpferdeprüfung Kl.A**

1. Abt.:Preis der Firma Seupke

2. Abt.:Preis der Tierärztin Dr. Petra Krause

1. Nicola Strube (Waldachtal/RSC Salzstetten/GER) auf Casadimo 8.50

2. Alessa Hennings (Bendorf/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Casturano 8.30

3. Lena Tuschke (Ladelund/RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V./GER) auf Carisma 141 8.20

4. Alejandro Merli Soler (Süderhackstedt/RFV Groflenwiehe e.V./ESP) auf Südwind's Sloppy Joe 8.00

5. Stefan Parow (Wedel/RFV Stall Moorhof/GER) auf Cascando M 7.80

5. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Garissa 7 7.80

2/1 Springpferdeprüfung Kl.L

Zugl. Einlaufprfg. Qualif. Bch 5j. Springpferde

1. Abt.:Preis von Familie Cay Ahlmann

2. Abt.:Preis von Christian Hess, Sportpferde

1. Eoin Ryan (Krummesse/RSV Krummesse eV/IRL) auf Quintendros E 8.60

2. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Rio 276 8.40

3. Dirk Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Clintello 3 8.30

3. Michael Ziems (Wöhrden/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne/GER) auf Verano 23 8.30

5. Jan-Pierre Fromberger (Bovenau/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Clea TH 8.10

5. Ebba Johansson (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./SWE) auf Daymian 4 8.10

5. Henry Delfs (Steinburg/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V./GER) auf Centower D 8.10

2/2 Springpferdeprüfung Kl.L

Zugl. Einlaufprfg. Qualif. Bch 5j. Springpferde

1. Abt.:Preis von Familie Cay Ahlmann

2. Abt.:Preis von Christian Hess, Sportpferde

1. Christian Hess (Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Corriere 3 8.50

2. Mascha Krause (Flintbek/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Chanel 471 8.40

3. Stefan Parow (Wedel/RFV Stall Moorhof/GER) auf Funky Lady M 8.30

4. Claudia Wähling (Pinneberg/RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg/GER) auf Bel-Mia SP 8.20

4. Paula de Boer (Pinneberg/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V./GER) auf Cancaneur 8.20

4. Adriano Riccardi (Friedrichskoog/RV Frisia e.V. Friedrichskoog/ITA) auf Centuria 11 8.20

4. Peter Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V./AUT) auf Crisco 5 8.20

4. Jonte Hansen (Olderup/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Florenz 81 8.20

4. Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Mylord Daisy 8.20

3/1 Springprüfung Kl.M*

Zugl. Einlaufprfg. Qualif. Bch 6j. Springpferde

1. Abt.:Preis von der Hengststation Maas J. Hell GmbH

2. Abt.:Preis von Gunnar Paul Röer, Sportpferde

3. Abt.:Preis von Sören von Rönne, Sportpferde

1. Jan Philipp Schultz (Ahrensbök/Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V./GER) auf Extravagant MJ 0.00 / 60.55

2. Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Captain keep cool R 0.00 / 62.81

3. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Ella von Kielslück 0.00 / 64.25

4. Mads Laffrenzen (Husum/RFV Mildstedt u.U./GER) auf Quando 61 0.00 / 65.34

5. Alejandro Merli Soler (Süderhackstedt/RFV Groflenwiehe e.V./ESP) auf Südwind's Zack Boom 0.00 / 66.71

6. Takashi Haase Shibayama (Bühnsdorf/Equestrian-Sport-Club e.V./JPN) auf Casallantum 0.00 / 67.55

3/2 Springprüfung Kl.M*

Zugl. Einlaufprfg. Qualif. Bch 6j. Springpferde

1. Abt.:Preis von der Hengststation Maas J. Hell GmbH

2. Abt.:Preis von Gunnar Paul Röer, Sportpferde

3. Abt.:Preis von Sören von Rönne, Sportpferde

1. Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Hayo 4 0.00 / 60.85

2. Dirk Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Theo 156 0.00 / 63.21

3. Björn Behrend (Viöl/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Caitano 45 0.00 / 64.46

4. Michael Grimm (Enge-Sande/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Calwy 0.00 / 65.71

5. Hergen Forkert (Bremen/RC Rosenbusch Oberneuland e.V./GER) auf Vivion 3 0.00 / 67.34

6. Kristin Kirchner (Schenefeld/PSV Friedrichshulde e.V./GER) auf Nemax 5 0.00 / 68.06

3/3 Springprüfung Kl.M*

Zugl. Einlaufprfg. Qualif. Bch 6j. Springpferde

1. Abt.:Preis von der Hengststation Maas J. Hell GmbH

2. Abt.:Preis von Gunnar Paul Röer, Sportpferde

3. Abt.:Preis von Sören von Rönne, Sportpferde

1. Alessa Hennings (Bendorf/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Capinaeda 0.00 / 61.87

2. Philipp Schulze (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./GER) auf Newton Pepping 0.00 / 63.33

3. Tim Markus (Wasbek/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Corbella 0.00 / 64.85

4. Björn Behrend (Viöl/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Lady Cachas 0.00 / 66.30

5. Volkert Naeve (Holzbunge/RV Am Wittensee/GER) auf Gold Diamant du Plan d'eau 0.00 / 67.46

6. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Clarima 8 0.00 / 68.96

4 Springpferdeprüfung Kl.M*

Zugl. Qualif. Bch 5j. Springpferde

Preis vom Holsteiner Verband, Hengsthaltung

1. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Rio 276 8.60

2. Paula de Boer (Pinneberg/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V./GER) auf Cancaneur 8.50

3. Dirk Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Charleston 70 8.40

4. Eoin Ryan (Krummesse/RSV Krummesse eV/IRL) auf Quintendros E 8.30

5. Tim Markus (Wasbek/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Crispo R 8.20

5. Michael Ziems (Wöhrden/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne/GER) auf Verano 23 8.20

5/1 Springpferdeprüfung Kl.M**

Zugl. Qualif. Bch 6j. Springpferde

1. Abt.:Preis der Hengststation Maas J. Hell GmbH

2. Abt.:Preis vom Holsteiner Verband, Vermarktung

1. Volkert Naeve (Holzbunge/RV Am Wittensee/GER) auf Calle Deluxe 8.40

2. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Ella von Kielslück 8.20

2. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Toronto Raptor 8.20

2. Christian Hess (Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Untouched 8.20

5. Michael Grimm (Enge-Sande/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Calwy 8.00

5. Mathias Noerheden Johansen (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf Carayuno 8.00

5. Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Cool Pleasure CHB 8.00

5. Björn Behrend (Viöl/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Lady Cachas 8.00

5. Adriano Riccardi (Friedrichskoog/RV Frisia e.V. Friedrichskoog/ITA) auf Special 11 8.00

5. Dirk Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Theo 156 8.00

5. Hergen Forkert (Bremen/RC Rosenbusch Oberneuland e.V./GER) auf Vivion 3 8.00

5. Eoin Ryan (Krummesse/RSV Krummesse eV/IRL) auf Clochard 27 8.00

5/2 Springpferdeprüfung Kl.M**

Zugl. Qualif. Bch 6j. Springpferde

1. Abt.:Preis der Hengststation Maas J. Hell GmbH

2. Abt.:Preis vom Holsteiner Verband, Vermarktung

1. Maximilian Gräfe (Zörbig/RV Prussendorf e.V./GER) auf Chartbreaker SR 8.30

2. Takashi Haase Shibayama (Bühnsdorf/Equestrian-Sport-Club e.V./JPN) auf Carli P 8.20

2. Alejandro Merli Soler (Süderhackstedt/RFV Groflenwiehe e.V./ESP) auf Südwind's Happy Jack 8.20

4. Rasmus Lüneburg (Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Casall Boy 8.10

4. Zascha Nygaard Andreasen (Münster/ZRFV Albachten e. V./DEN) auf Mr.Calando 8.10

4. Kristin Kirchner (Schenefeld/PSV Friedrichshulde e.V./GER) auf Nemax 5 8.10

4. Andreas Ripke (Steinfeld/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Sam SH 8.10

6/1 Springprüfung Kl.M*, JUN/JR

Preis von Erin Characklis, Jumping Horses Europe

& Preis der Firma Paasch Rohrleitungsbau

1. Lena Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V./GER) auf Crisby 17 0.00 / 55.83

2. Emmy Pauline Kröger (Tangstedt/ Wilstedt/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Saphiro 7 0.00 / 56.54

3. Tjade Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Venetzia 0.00 / 56.99

4. Ginevra Ghiraldo (Mirano/Gastlizenz GER/ITA) auf Nerrdo Junior 0.00 / 60.33

5. Yunjing Ella Wang (/CHN/CHN) auf Coriano Carthago 0.00 / 61.25

6. Vivien Böge (Albersdorf/Ring-,Reit-u.Fahrverein ÷sterdörfer/GER) auf Cita 48 0.00 / 61.92

6/2 Springprüfung Kl.M*, JUN/JR

Preis von Erin Characklis, Jumping Horses Europe

& Preis der Firma Paasch Rohrleitungsbau

1. Josephine Decker (//CAN) auf KT Chief Inspector 0.00 / 56.16

2. Jonte Hansen (Olderup/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Carreras 12 0.00 / 56.55

3. Josephine Decker (//CAN) auf Dexter 0.00 / 57.84

4. Luise Haferkorn-Hohaus (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Alison By Cartoflex 0.00 / 60.97

5. Mattis Johannsen (Hörup/PSG Hörup u.Umg./GER) auf D'accord 68 0.00 / 61.61

6. Jane Sophie Dethlefsen (Risum-Lindholm/RV Niebüll e.V./GER) auf Quent 5 0.00 / 64.33

7/1 Springprüfung Kl.M**, JUN/JR

Preis der Firma Peer Span

1. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Sunsalve 0.00 / 60.97

2. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Clarence 37 0.00 / 63.80

3. Alexandra Rambadt (Alt Duvenstedt/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Arminia B. 0.00 / 63.84

4. Henry Delfs (Steinburg/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V./GER) auf Cocona 4 0.00 / 64.33

5. Jane Sophie Dethlefsen (Risum-Lindholm/RV Niebüll e.V./GER) auf Cris Cab 0.00 / 64.97

6. Janne Ritters (Krumstedt/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Claudia 37 0.00 / 66.61

7/2 Springprüfung Kl.M**, JUN/JR

Preis der Firma Peer Span

1. Mattis Johannsen (Hörup/PSG Hörup u.Umg./GER) auf D'accord 68 0.00 / 61.39

2. Emmy Pauline Kröger (Tangstedt/ Wilstedt/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Danthes H 0.00 / 63.81

3. Ellen Krezl (Hodorf/RV Breitenburg e.V./GER) auf Chica P 0.00 / 63.89

4. Anna Braunert (Oldenburg/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Unity B 0.00 / 64.52

5. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Lenett 0.00 / 65.59

6. Mattis Johannsen (Hörup/PSG Hörup u.Umg./GER) auf Conrino MB 0.00 / 66.97

8/1-1 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 6+7 j. Pferde

Preis der Förde Sparkasse Eckernförde

& Reimer Hennings, Bendorf

1. Mathias Noerheden Johansen (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf Contonio 0.00 / 54.82

2. Arne van Heel (Hagen a.T.W./RSC Osnabruecker Land e.V./NED) auf Donald 558 0.00 / 56.55

3. Tim Markus (Wasbek/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Hakuna Matatta 0.00 / 57.62

4. Hans-Thorben Rüder (Greven/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Dakota 420 0.00 / 57.84

5. Janne Ritters (Krumstedt/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Dithmarsia 0.00 / 58.05

6. Harm Wiebusch (Fredenbeck/RV Fredenbeck/GER) auf Chacco's Son 0.00 / 58.51

8/1-2 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 6+7 j. Pferde

Preis der Förde Sparkasse Eckernförde

& Reimer Hennings, Bendorf

1. Christian Hess (Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Clara CR 0.00 / 56.51

2. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Coral 15 0.00 / 57.50

3. Mads Laffrenzen (Husum/RFV Mildstedt u.U./GER) auf Quadro 23 0.00 / 57.68

4. Inga Czwalina (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Quister 0.00 / 58.03

5. Bart van der Maat (Breitenburg/RV Breitenburg e.V./NED) auf Oak Grove's Enkidu 2 0.00 / 58.50

6. Christian Hess (Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Lamaze 3 0.00 / 59.31

8/2 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 8j. Pferde

Preis von Harm Sievers, Tasdorf

1. Miriam Schneider (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf Fidelius G 0.00 / 56.03

2. Jens Baackmann (Münster/ZRFV Albachten e. V./GER) auf Clärchen 32 0.00 / 58.11

3. Rasmus Lüneburg (Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Jakino 0.00 / 58.27

4. Charlott Saggau (Hasenmoor/RFV Eichengrund-Lentföhrden/GER) auf Camie 8 0.00 / 58.79

5. Peter Garbella (Quickborn/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Fuzhou 0.00 / 59.51

6. Holger Wenz (Bad Laer/ZRFV Versmold e. V./GER) auf Falco 397 0.00 / 59.67

9 Zwei-Phasen-Youngster-Springprfg.Kl.S*

Preis von Hetzel Horses GmbH

& Preis von Max Johannsen

1. Jens Baackmann (Münster/ZRFV Albachten e. V./GER) auf Clärchen 32 *0.00 / 32.61

2. Mathias Noerheden Johansen (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf Contonio *0.00 / 33.17

3. Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Dynastie D *0.00 / 33.25

4. Philipp Schulze (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./GER) auf Chroniken *0.00 / 33.40

5. Inga Czwalina (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Adagio de Talma *0.00 / 33.51

6. Jörg Kreutzmann (Kasseburg/RFV Trittau u.U.von 1922 e.V./GER) auf Chepmen *0.00 / 34.02

10 Springprüfung Kl.S*

Zugl. Sichtung DJM Junioren

Preis von Jos Lansink Horses BVBA

1. Natalia Stecher (Nordhastedt/RTC Ditmarsia e.V./GER) auf Fürst Reiner 0.00 / 69.03

2. Anna Braunert (Oldenburg/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Unity B 0.00 / 71.50

3. Jonte Hansen (Olderup/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Carreras 12 0.00 / 72.08

4. Tjade Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Venetzia 0.00 / 74.98

5. Yunjing Ella Wang (/CHN/CHN) auf Zara 104 0.00 / 75.47

6. Lea Morgenroth (Krummesse/RSV Krummesse eV/GER) auf Catokia 0.00 / 76.34

11 Springprüfung Kl.S**

Holsteiner Masters Springcup 2018, zugl. Sichtung DJM Junge Reiter

Preis von Holsteiner Masters, Harm Thormählen, Mohrmann Bau

& Dirk Ahlmann, Hengststation

Ehrenpreis von Guido Schröter Hotel Südwind", Sylt

1. Jens Baackmann (Münster/ZRFV Albachten e. V./GER) auf Carmen 255 0.00 / 63.65

2. Mathias Noerheden Johansen (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf Conrisiko 0.00 / 64.28

3. Rolf-Göran Bengtsson (Itzehoe/RV Breitenburg e.V./SWE) auf Emir R 0.00 / 64.57

4. Arne van Heel (Hagen a.T.W./RSC Osnabruecker Land e.V./NED) auf Navajo 233 0.00 / 64.87

5. Michael Grimm (Enge-Sande/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Vanea C 0.00 / 65.28

6. Jan Philipp Schultz (Ahrensbök/Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V./GER) auf Skelton H. 0.00 / 65.31

12 Springprfg.Kl.S m.St.***

Preis von Korte Einrichtungen, JK Horsetrucks, Kurt Gerdes

& der HAM-LOG-Gruppe

1. Hans-Thorben Rüder (Greven/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Singu *0.00 / 35.85

2. Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Sunshine Brown *0.00 / 36.06

3. Jörg Naeve (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf Be Aperle VA *0.00 / 37.12

4. Rolf-Göran Bengtsson (Itzehoe/RV Breitenburg e.V./SWE) auf Ermindo W *0.00 / 37.41

5. Evi Bengtsson (Itzehoe/RV Breitenburg e.V./GER) auf La Pasion de Caballo Ulika *0.00 / 38.14

6. Ebba Johansson (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./SWE) auf Uriko *0.00 / 40.92