Heikendorf

Das wollte Ausbilderin, Reiterin und Richterin Bartels nicht. Das Turnier wurde in Eigenregie von Bartels und Kirstin Schorat, Vorsitzende der RG St. Hubertus Raisdorf, ausgerichtet, Hubertus fungierte auch als veranstaltender Verein.

Das Wetter spielte mit, so dass auf dem Außenviereck geritten werden konnte, das internationalem Turniermaß entspricht. Vor und in Pausen während der Dressuren gab es Warm-Ups. Dabei konnten die Teilnehmer bereits vor ihrem Start auf dem Prüfungsviereck reiten. So wird es auch auf den großen Turnieren gehandhabt.

„Die Bedingungen waren super“, befand Janina Jürgensen vom Reiterverein Klausdorf/Schwentine, „aber es war super schade, dass das Angebot der Kür so wenig genutzt wurde.“ Zusammen mit ihrem Dusty platzierte sie sich an vierter Stelle. „Für mich war es das Oberhighlight, dass ich Fünfte in der Dressurreiter-L wurde“, freut sich die 26-Jährige weiter, für die es die erste L-Platzierung überhaupt war.

Die Prüfungen waren so gelegt, dass die Teilnehmer nur eine Prüfung am Tag reiten, ausgenommen von zwei Kür-Prüfungen auf A*- und M**-Niveau am Sonnabend. Für beide Kür-Prüfungen mussten sich die Starter qualifizieren, mindestens mit der Wertnote von 6,0.

In der M**-Kür und waren auch nur zwei Reiterinnen am Start. Der Sieg ging an Mira Müller-Steinmann auf Samber. Die A*-Kür entschieden Livia-Feline Kloth und Mein Märchenprinz für sich.

Die Ergebnisse fnden Sie .