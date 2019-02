Neumünster

Über 38.500 Zuschauer erlebten am Wochenende die VR Classics in Neumünster. Veranstalter Paul Schockemöhle brachte es auf den Punkt: „Wir haben an allen Tagen Weltklassesport gesehen.“ Und eben dieser Spitzensport begann bereits beim Turnierauftakt am Donnerstag mit der Wertungsprüfung zum Holsteiner Masters Jugend Team Cup, präsentiert von Peer Span, Preetz. Team Knutzen feierte in den Holstenhallen den ersten Sieg der renommierten Serie.

Nur ein Zeitstrafpunkt stand am Ende der Springprüfung der Klasse M* mit Stechen auf der Ergebnisliste für die vier Athleten vom Team Knutzen: Und so durfte sich Mannschaftsführer Michael Grimm gemeinsam mit Ellen Krezl ( RV Breitenburg e.V.) mit Bella Mia, Tjade Carstensen ( RV Obere Arlau) mit Corthina, Jan-Luca Schmidt (RV Rehagen-Hamburg e.V.) mit Scampolo und Mattis Johannsen (PSG Hörup u.Umgeb.) mit Chicca-Blue über den Sieg in der Auftakt-Etappe im Holsteiner Masters Jugend Team Cup freuen. Dicht dahinter rangierten mit nur jeweils fünf Strafpunkten das Pferd+Sport-Team mit Mannschaftsführer Reimer Köhlbrandt auf Platz zwei und die Equipe Kalay Aerospace mit Teamleiter Christian Kleis an dritter Position.

Nach diesem würdigen sportlichen Start für den Holsteiner Masters Jugend Team Cup geht es nun wertvoll weiter: Die zweite Etappe in Lübeck findet vom 10. bis 12. Mai statt. In Hanerau-Hademarschen können vom 05. bis 07. Juni weitere Punkte gesammelt werden. Nächster Halt ist das Fehmarn Pferdefestival vom 20. bis 23. Juni, ehe es beim Springflutfestival in Hörup vom 17. bis 21. Juli und in Havekost vom 06. bis 08. September auf die Zielgerade geht. Und vom 23. bis 27. Oktober darf sich Schleswig-Holsteins junge Reiter-Elite dann wieder bei dem internationalen Turnier SHS Holstein International messen und die Gesamtsieger werden gekürt.

Laufende Infos sowie aktuelle Zwischenstände gibt es auch auf www.Jugend-Team-Cup.de und auf Facebook zu erfahren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.holsteiner-masters.de.