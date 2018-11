Elmshorn

Holsteins Reiter sind gut vorbereitet für das Länder Jugend-Championat am 24. und 25. November in der Fritz-Thiedemann-Halle in Elmshorn

Die jugendlichen Reiter U25 treten nach Leistungsstufen – vom Schnupperspringen mit Hindernissen von 0,80 m Höhe und Breite für die Turniereinsteiger bis zum S*-Springen mit Hindernissen von 1,40 m Höhe und Breite für die schon im Turniersport erfahrenen Reitern – in die Wettbewerbe mit den Reiters aus Niedersachsen, Hamburg und Südjütland/Dänemark.

Die Reiter der Holsteiner Schaufenster Jugendförderung haben sich in der Saison bei den vier HS-Challenge Turnieren gut vorbereitet und haben Punkte im Ranking gesammelt. Nun werden sie sich mit Reitern aus den Nachbarländern im sportlichen Wettkampf messen. Die Pony-Reiter bekommen eine besondere Wertschätzung, denn bei dieser Springtour geht es um den Ehrenpreis der Landesregierung Schleswig-Holstein, der von der Staatssekretärin Kristina Herbst vom Innenministerium überreicht wird. Die Punktbeste - Lotta Gellhorn mit Pony Richthofen - stellt sich dem Leistungsvergleich. Bei den Umsteigern vom Pony aufs Pferd geht Anne Sophie Wenzel mit ihrem Pferd Corot du Buisson Z in der zweiten Leistungsstufe als Favoritin der Holsteiner Reiter an den Start. Familie Carstensen aus Sollwitt startet als Familienteam mit Beeke, Teike und Tjade. In Deutschen - und in Landesmeisterschaft waren sie schon höchst erfolgreich und garantieren in Elmshorn einen Spitzensport.

Ministerpräsident Daniel Günther hat gern die Schirmherrschaft übernommen, denn „Schleswig-Holstein ist ein Pferdeland“. Ohne die passenden Springpferde gibt keinen Springsport, daher ist die HS Züchter/Eigentümer Challenge von großer Bedeutung. Die schon S-geprüften Pferde der Züchter haben ihren eigenen Wettbewerb und die jugendlichen Reiter haben Gelegenheit, sich über die Qualitäten der Pferde ein Bild zu machen.

Sportlicher Wettbewerb ist vorbereitet, ein kurzweiliges Angebot für die Zuschauer ist gegeben und für die Insider des Pferdesportes die einmalige Gelegenheit, sich über die zukünftige Entwicklung einen Überblick zu verschaffen und lädt somit ein zu einem kurzweiligen Aufenthalt in der Fritz-Thiedemann-Halle in Elmshorn.

Berichte und weitere Informationen auf www.holsteiner-schaufenster.de.