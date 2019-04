Nürnberg/Hagen

Während Anfang April die Hallensaison im Pferdesport mit dem Weltcup-Finale zu Ende geht, laufen auf dem Hof Kasselmann schon die intensiven und sichtbaren Vorbereitungen für Horses & Dreams an. In diesem Jahr trifft die Veranstaltung auf das Gastland Frankreich und der Auftakt in die Grüne Saison steht unter dem Stern der Grande Nation.

Für den NÜRNBERGER BURG-POKAL ist Horses & Dreams auch in diesem Jahr das erste der 12 Turniere, in denen die Finalqualifikationen des renommierten Wettbewerbs ausgetragen werden. Und wie ein Finale liest sich auch das vorläufige Teilnehmerfeld. Mehr als ein Drittel der Aktiven, die bislang genannt haben, kennt das Gefühl, beim Finale in der Frankfurter Festhalle einzureiten.

Die gebürtige Norwegerin Isabel Freese ragt dabei heraus, denn sie ist die einzige, die weiß, wie sich der Finalsieg anfühlt. Am Teutoburger Wald wird Isabel Freese auf starke Konkurrenz treffen. Mit Fabienne Lütkemeier, Jessica von Bredow-Werndl und Reitmeister Hubertus Schmidt kommen international hocherfolgreiche Reiter und stellen ihren hoffnungsvollen Nachwuchs vor. Darüber hinaus stehen Ausbilder wie Susan Pape und Holga Finken bereit, um sich gleich zum Saisonstart den begehrten Platz im Finale zu sichern.

Spannend wird es auf jeden Fall, wenn am 25.04.2019 um 14:15 Uhr das erste Paar zur Prüfung einreitet und die Burg-Pokal-Saison 2019 eröffnet.

Finalqualifikationen 2019

24.04.-28.04.2019 Horses & Dreams – Hof Kasselmann Hagen a.T.W.

03.05.-05.05.2019 Maimarkt Mannheim Mannheim

24.05.-26.05.2019 Internationales Pferdefestival – CSI Redefin Redefin

29.05.-02.06.2019 Pferd International München

13.06.-16.06.2019 Balve OPTIMUM – DM Dressur & Springen Balve

20.06.-23.06.2019 Dressurfestival Bonhomme Werder/ Havel

11.07.-14.07.2019 Bettenröder Dressurtage Bettenrode

24.07.-28.07.2019 Dressurfestival Wintermühle Neu-Anspach

06.08.-11.08.2019 Verden International Verden

15.08.-18.08.2019 CHI Donaueschingen – EM Fahren Donaueschingen

14.09.-15.09.2019 Dressurturnier Gut Hohenkamp Dorsten

29.10.-03.11.2019 Faszination Pferd Nürnberg

Das Finale 2019

19.12.-22.12.2019 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Mehr Informationen unter www.nuernbergerburgpokal.de oder www.nuernberger.de/pferdesport