Leipzig

Die PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, lockt nicht nur Weltklassereiter und -pferde mit Weltcup-Prüfungen in drei Pferdesportdisziplinen in die Sachsenmetropole. Es ist auch der vierbeinige Nachwuchs, der vom 17. bis 20. Januar 2019 den roten Teppich in der Leipziger Messehalle ausgerollt bekommt, und zwar im PARTNER PFERD Freispring-Cup. Von hier geht es nicht selten direkt in die Parcours internationaler Springturniere. Nur in Leipzig gibt es diesen außergewöhnlichen Blick in die Zukunft.

Das Freispringen gehört zu den ersten Leistungstests, die Pferde zu Beginn ihrer Laufbahn absolvieren. Insbesondere Springpferdezüchter und Springreiter verfolgen mit Hochspannung, wenn neue Jahrgänge das erste Mal freilaufend an die Hindernisse gewöhnt werden. Sie beobachten ihre Reaktion auf die Hindernisse, die Sprungtechnik, das Vermögen und auch einfach den Spaß, den die jungen Talente beim Überwinden erster Sprünge haben und entwickeln. Neben Freispringen bei Hengstkörungen und Stutenprüfungen oder auch Auktionsauswahlen gibt es inzwischen in jedem Verband Freispring-Wettbewerbe. Aber nur bei der PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, findet ein solcher im Rahmen eines internationalen Reitturniers statt. Klar, dass es im Rahmen des Fünf-Sterne-Events ein Bestentreffen werden muss und so werden die Kandidaten für den PARTNER PFERD Freispring-Cup sorgfältig selektiert. Auf drei Qualifikationen können die Youngster das Ticket für die Leipziger Messehalle lösen und zeigen dort gerade vier- und fünfjährig ihre Qualität dem großen und fachkundigen Publikum.

Am 30. November 2018 gibt es die erste Qualifikation in Neustadt (Dosse). Eine zweite Chance haben die Youngster am 2. Dezember im Rahmen des Internationalen Freispringturnier in Ellwangen Röhlingen mit DSP-Freispringchampionat. Die letzte Station ist am 8. Dezember im Sächsischen Landgestüt in Moritzburg.

Seit 2013 bekommen die hoffnungsvollen vierbeinigen Nachwuchstalente im PARTNER PFERD Freispring-Cup die Möglichkeit sich zu präsentieren. Und da in Leipzig eh die Weltelite des Springsports anwesend ist, wechselt nicht selten eins der jungen Pferde gleich vor Ort den Besitzer und macht somit in Leipzig die ersten Sprünge in eine tolle Turnier-Karriere. Zum Beispiel die beiden Finalisten von 2016, Come to Bippen, ein Casdorff-Sohn aus der Zucht von Johannes Reppe, wurde noch in Leipzig an Jan-Philipp Weichert verkauft. Von dort wechselte der Youngster in den Stall von Ludger Beerbaum, wo er unter dem Sattel seines Bereiter Richard Vogel inzwischen bis M** platziert ist.

Ebenfalls 2016 war Starlights Last Hope dabei (von Starlight, Züchterin: Stefanie Ostertag-Peik) und ging als Siegerin aus der Halle. Inzwischen ist sie bis S* platziert und trug ihre Reiterin Antonia Schweinesbein zu den Deutschen Meisterschaften der Junioren. Bereits 2015 hatte Chicitito beim PARTNER PFERD Freispring-Cup auf sich aufmerksam gemacht. Der Crossfire-Sohn aus der Zucht von Frank Ohle hat mit Lars Volmer Siege bis S*** auf internationalem Parkett auf seinem Konto und sicherte Cedric Wolf die Silbermedaille bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2018.

Die Chancen, einen echten Champion beim PARTNER PFERD Freispring-Cup zu entdecken und vielleicht sogar zu kaufen, stehen also richtig gut!

TICKETS

PARTNER PFERD Tickets für alle vier Veranstaltungstage können online unter www.partner-pferd.de/de/ticket, unter der Vorverkaufsnummer 0800-21 81 050 oder an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Die PARTNER PFERD in Leipzig ist immer ein Garant für ein unvergessliches Erlebnis und eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie.

Über die PARTNER PFERD

Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 70.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.

Die PARTNER PFERD im Internet: www.partner-pferd.de und www.facebook.com/partnerpferdleipzig