Paderborn

Mit seinem Sieg bei der Münsteraner Station der Serie hat Christian Ahlmann seine Führung zwar deutlich ausgebaut, aber in Paderborn starten einige, die darauf lauern, gleich zu ziehen oder den Marler vor der finalen Station in München zumindest mächtig unter Druck zu setzen.

Zum Beispiel Denis Nielsen. Er siegte bei der Auftaktetappe in Hagen und hat sich für Paderborn einiges vorgenommen. Der Deutsche Meister von 2015 bringt seine Nummer eins im Stall, DSP Cashmoaker, mit an die Pader und ist zurzeit der einzige, der mit Christian Ahlmann gleichziehen könnte. Dafür muss er allerdings einen Sieg im Großen Preis von Paderborn, der Wertungsprüfung der DKB-Riders Tour, am Sonntag einfahren. Der österreichische Topreiter Christian Rhomberg schaffte es im vergangenen Jahr auf Platz drei in der Gesamtwertung, derzeit liegt er auf Platz fünf und könnte sich mit einer guten Platzierung in Paderborn wieder auf das Treppchen vorarbeiten und sich somit in eine aussichtsreiche Position für die Endabrechnung bringen.

Zum ersten Mal bei der DKB-Riders Tour dabei ist Sandra Auffarth, derzeit noch amtierende Doppelweltmeisterin der Vielseitigkeit. In Hamburg hat sie mit einem sensationellen dritten Platz im Deutschen Spring-Derby, gleichzeitig zweite Station der Serie, schon wertvolle Zähler fürs Ranking gesammelt. Jetzt hat sie Lust auf mehr und freut sich auf ihren ersten Start auf dem herrlichen Schützenplatz. Dagegen Stammgast ist eine andere hocherfolgreiche Amazone, nämlich Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Ihr gelang es 2015 die DKB-Riders Tour zu gewinnen und wurde zum Rider of the Year gekürt. Zu diesem Erfolg hatten ihr damals auch die erzielten Punkte aus Paderborn verholfen. Mit dem championatserprobten Max Kühner (AUT) und Gerit Nieberg starten bei der Paderborn Challenge zwei weitere Kandidaten, die auf dem Schützenplatz den entscheidenden Sprung an die Fersen von Christian Ahlmann schaffen können. Spannung ist jedenfalls angesagt! SySa/Equiword)

