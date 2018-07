Eutin/Kiel

Mehr als 1200 Pferde wurden für die Teilnahme an über 60 Wettbewerben genannt, rund 2000 Startplätze reserviert.

Das Prüfungsangebot ist im Vergleich zum Vorjahr ein wenig verkürzt, gleichartige Prüfungen unterschiedlicher Leistungsklassen wurden zusammengelegt. „Wir wollen damit die Übersichtlichkeit für die Teilnehmer erhöhen“, erläutert der erste Vorsitzende Horst Richtarsky. Ein deutlicher Zuwachs ist in den Dressuren der Klassen L und M um bis zu 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Geboten wird Sport von der Klasse A* bis zur Klasse S**.

Die ersten Prüfungen des Tages beginnen jeweils um 8 Uhr. Bereits am heutigen Donnerstag wird um 13 Uhr eine Dressurprüfung der schweren Klasse geritten. Die anspruchsvollste Prüfung wird eine S**-Dressur am Sonntag um 15 Uhr sein, im Springparcours ein S*-Springen mit Stechen (Sonntag, 16.30 Uhr).

Turnier mit Stadtmeisterschaft Kiel in Melsdorf

Am Wochenende lädt das Gestüt Hof Heitholm in Melsdorf zum alljährlichen Sommerturnier. Das Reitturnier beginnt am Freitag um 9.30 Uhr mit einer Reitpferdeprüfung.

Geritten wird an drei Tagen vom Reiterwettbewerb bis zur Dressurprüfung der Klasse L auf Kandare, die am Sonntag auf dem Programm steht. Am Sonnabend startet der Tag um 8 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse A.

Auf dem Springplatz geht es um 9 Uhr mit einer A*-Stilspringprüfung los. Das Sonntagsgeschehen beginnt um 8 Uhr mit der Dressur und um 9 Uhr auf dem Springplatz mit zwei A-Prüfungen. Zudem werden im Rahmen des Turniers die Stadtmeisterschaften des Reiterbundes Kiel in Dressur und Springen ausgetragen. In beiden Disziplinen wird jeweils in einer kleinen und einer großen Tour um die Schärpen geritten. Die Stadtmeisterehrungen sind für 17 Uhr vorgesehen und bilden den Abschluss des Turnierwochenendes.

Mark Schulz vom RV Waabs-Langholz konnte sich mit Wodan IX in der Punktespringprüfung der Klasse M* platzieren.