Der beste Reiter der VR Classics kommt in diesem Jahr aus Schweden: Peder Fredricson hat beim Großen Preis in den Holstenhallen von Neumünster gestern auf einen vierbeinigen Niederländer gesetzt: H&M Christian K. Der beste Schleswig-Holsteiner kam im abschließenden schweren Drei-Sterne-Springen mit Stechen auf Rang sechs: Nisse Lüneburg ( Hetlingen) mit Luca Toni.

40 Reiter-Pferd-Paare haben in dem mit 50000 Euro dotierten CSI***-Haupt-Springen um die ersten Plätze konkurriert. Fünf Reiter haben aufgegeben, sieben qualifizierten sich nach einem fehlerfreien ersten Umlauf für das Stechen. Am Ende stand, begleitet von tosendem Applaus, der schwedische Profi Peder Fredricson mit Christian K vorne. 12560 Euro nimmt der 47-Jährige mit in seine Heimat. Rund 23000 Euro werden von den Turnierchefs Paul und Bettina Schockemöhle ( Mühlen) für Rang zwei, drei und vier in die Niederlande überwiesen. Willem Greve gewann 10000 Euro, weil er mit dem Holsteiner Hengst Carambole nach einer fehlerfreien Runde im Stechparcours und einer Zeit von 38,91 Sekunden nur einige Hundertstel hinter dem schwedischen Sieger lag (0 Fehler/38,97).

Auf Rang drei und zu 7530 Euro sprang der niederländische Hengst Florian unter seinem ebenfalls niederländischen Piloten Albert Zoer (0/38,93). Vierte wurde eine Frau – Angelique Hoorn mit Brego R´n B (0/41,41). Das brachte noch 5000 Euro.

Nisse Lüneburg und seinem Luca Toni fielen zwei Stangen auf den Boden, das bedeutete zwei Fehler und damit acht Punkte, dafür brauchte das Paar 42,36 Sekunden und bekam 2760 Euro.

„Wir haben Weltklasse-Sport gesehen – das meine ich wirklich ehrlich“, betonte Turnierchef Schockemöhle nach dem Großen Preis. „Nichts hat die Pferde gestört, die Ritte waren alle im Fluss. Insbesondere so eine Runde, wie Peder sie hingezaubert hat, sieht man selten.“ Der Schwede ist nach einigen vorangegangenen Besuchen als Zuschauer und nach seinem reiterlichen Neumünster-Debüt 2017 am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal in den Holstenhallen am Start gewesen und beteuerte: „Es hat viel Spaß gemacht. Es macht zwar immer Spaß, wenn man gewinnt, aber ich hatte wirklich eine großartige Zeit hier.“

