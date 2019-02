Neumünster

Am Sonntag wurden in den Holstenhallen die letzten beiden internationalen Startplätze für die VR Classics in knapp zwei Wochen vergeben. Das Qualifikationsspringen, ein S**-Springen mit Stechen, wurde anlässlich des Turniers des Clubs der Springreiter Schleswig-Holstein/ Hamburg ausgetragen.

Die Startplätze gehen an die beiden besten Reiter mit Leistungsklasse 1, die nicht bereits qualifiziert sind. Das sind in diesem Jahr Inga Czwalina ( Fehmarn) und Jörg Kreutzmann (Kasseburg). Czwalina platzierte sich mit Cezanne und zwei fehlerfreien Runden auf dem zweiten Platz. Kreutzmann wurde auf Angelina Sechster. Im Stechen war er wegen eines Zeitfehlers im Umlauf nicht dabei. Insgesamt umfasste das Starterfeld 49 Teilnehmer. Die besten 25 qualifizierten sich für die nationale Tour der VR Classics. In den Vorjahren wurde noch um 30 Startplätze geritten. Den Sieg in dieser Prüfung holte sich der Rolf-Göran Bengtsson ( Itzehoe) im Sattel von Cassilano Jmen. Der seit Jahren in Schleswig-Holstein lebende Schwede ist für sein Heimatland in der nationalen Tour dabei.

Für die nationale Tour qualifiziert: Rolf-Göran Bengtsson ( Itzehoe), Inga Czwalina ( Fehmarn), Peter Jakob Thomsen ( Lindewitt), Ebba Johansson ( Elmshorn), Jan Mewes (Mehlbek), Jörg Kreutzmann (Kasseburg), Laura Aromaa (Nehmten), Janne Friederike Meyer-Zimmermann ( Pinneberg), Carsten Thiesing (Schierensee), Jenny Johannsen ( Handewitt), Sven Gero Hünicke ( Fehmarn), Insa Strothmann ( Krummesse), Jordi Sander ( Trittau), Björn Behrend ( Viöl), Kai Rüder ( Fehmarn), Theresa Ripke (Steinfeld), Laura Jane Hackbarth (Brickeln), Bart van der Maat ( Breitenburg), Rasmus Lüneburg ( Hetlingen); Karl-Friedrich Matthiessen (Süderholm), Thorsten Wittenberg ( Bad Oldesloe), Philip Loven ( Meldorf), Kristin Kirchner ( Schenefeld), Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten) und Evi Bengtsson Itzehoe).