Neumünster

Zu den herausragendsten hippologischen Veranstaltungen der Republik zählt der Trakehner Hengstmarkt. 2019 wird der Veranstaltungs-Höhepunkt vom 7. bis 10. November in den Holstenhallen von Neumünster gefeiert und wartet schon jetzt mit einer Neuerung auf: Denn ab sofort ist es möglich, Tickets für den 57. Trakehner Hengstmarkt zu bestellen und damit beginnt der Kartenvorverkauf so früh wie noch nie zuvor. Darüber hinaus hat der Trakehner Verband in Zusammenarbeit mit der Holstenhallen GmbH sein Serviceangebot für Besucher und Gäste erweitert und bietet nun auf seiner Homepage www.trakehner-verband.de ein neues digitales Ticketingsystem an. So können alle Eintrittskarten ganz bequem im Internet bestellt, die entsprechenden Sitzplätze an den ausgewählten Tagen und Veranstaltungsabschnitten reserviert und online bezahlt werden. Das bisherige System mit dem Kartenbestellformular, das per Post, E-Mail oder Fax direkt zu den Holstenhallen nach Neumünster geschickt wird, bleibt selbstverständlich bestehen.

Ingrid Klimke mit exklusiver Ausbildungsdemonstration

Der Trakehner Hengstmarkt offeriert ein viertägiges Programm, bei dem sich mit Körung der Hengste, Auktionen der Zuchteliten, großem Galaabend, Auswahl der Jahressiegerstute und den sportlichen Darbietungen, Höhepunkt an Höhepunkt reiht. 2019 kommt ein weiterer hinzu: Ausbildungs-Ikone Ingrid Klimke ist der Einladung des Trakehner Verbandes gefolgt und wird am Freitagabend (8. November) von 20.00 bis 21.30 Uhr in den Holstenhallen einen exklusiven Ausbildungsabend abhalten. Thema der Sonderdemonstration ist die „Vielseitige Grundausbildung mit Cavaletti“, in der die Mannschaftsolympiasiegerin, Mannschaftsweltmeisterin und Einzeleuropameisterin dem Publikum ihre Ausbildungsphilosophie in Theorie und Praxis näher bringen wird. Eine einmalige Gelegenheit also, von dem außergewöhnlichen Können Ingrid Klimkes zu profitieren. Und so sollte man schnell sein und sich Karten sichern, denn auch für diese besondere Ausbildungsdemonstration ist es schon jetzt möglich, Tickets zum Einzelpreis von 25 Euro auf der Homepage des Verbandes oder direkt bei den Holstenhallen Neumünster zu bestellen (lisa.gerversmann@holstenhallen.com).

Der Trakehner Hengstmarkt gilt weltweit als schönste und stimmungsvollste Körveranstaltung. Neben der Junghengstkörung bieten elitäre Auktionen die Chance, erstklassige junge Trakehner zu ersteigern. Die Auktionslots umfassen die gekörten und nicht gekörten Junghengste, Spitzenstuten für Zucht und Sport, eine Auswahl der besten Fohlen des Jahrgangs 2019 sowie erstklassige junge Reitpferde. Die Trakehner Gala-Schau am Samstagabend hat einen legendären Ruf und das umfangreiche Rahmenprogramm bietet Unterhaltung und Fortbildung rund um Zucht und Sport. Karten sind ab sofort auf der Homepage des Trakehner Verbandes www.trakehner-verband.de oder bei der Holstenhallen GmbH zu bestellen, E-Mail: lisa.gerversmann@holstenhallen.com.