Verden

Aber nicht nur der Termin ist neu: Die Verdiana lockt Teilnehmer und Besucher mit attraktiven Programmpunkten. Neben dem bewährten Championat des Freizeitpferdes und Prüfungen der Working Equitation findet unter anderem ein Führzügelwettbewerb, eine Kostüm-Paarklasse sowie ein Hunderennen statt.

Pferd und Hund: Die Verbindung der beiden vierbeinigen Weggefährten des Menschen steht wieder im Mittelpunkt der diesjährigen Verdiana. Die Hundeschule Canis unter der Leitung von Marcus Wolff kommt zur Verdiana. In einem Schauprogramm stellt er verschiedene Hundesportarten wie Agility und Dog-Frisbee vor. An einem Ausstellungsstand können sich Besucher über Trainingsmethoden mit dem Hund informieren. Highlight des Tages ist ein Hunderennen. Dieses ist offen für alle Rassen. Eine Voranmeldung hierzu ist nicht nötig, sondern kann am Veranstaltungstag vor Ort erfolgen.

Trotz des neuen Termins findet das Bundesweite Championat des Freizeitpferdes wie gewohnt im Rahmen der Verdiana in Verden statt. Auch die Prüfungen der Working Equitation werden wieder auf dem Außengeländes des Hannoveraner Verbandes ausgetragen. Neu ist die Einführung weitere WBO-Prüfungen. Ein Führzügelwettbewerb für die jüngsten Reiter sowie eine Kostümpaarklasse und ein Horse & Dog Trail erweitern das Prüfungsprogramm. Die nicht aktiven Pferdefreunde können bei Mitmach-Aktionen der Reitvereine den Pferden nah kommen.

Der Eintritt zur Verdiana ist frei! Weitere Infos: www.verden-turnier.de.