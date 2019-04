Neumünster

Während andere Pferdemessen bundesweit allenfalls stagnieren, hat die Nordpferd in Neumünster am Wochenende noch einmal zugelegt. 30000 Besucher kamen an den drei Tagen – das ist ein neuer Rekord. Vor zwei Jahren wurden 28500 Menschen an den Kassen der Holstenhallen gezählt, auch das war bereits ein Höchststand.

Der Aufwand, den die Veranstalter der Firma Messe & Marketing (M&M) aus Friedrichstadt betreiben, ist allerdings auch enorm. Monatelang arbeiten mehr als 80 Mitarbeiter, die meisten ehrenamtlich, an den vielen verschiedenen Programmpunkten. In der Abendshow „Elements“, bei der die große Holstenhalle zweimal ausverkauft war, traten 280 Menschen und mehr als 100 Pferde auf.

M&M-Geschäftsführerin Janne Ovens war hochzufrieden. „Die Händler strahlen, die Kunden sind mit vollen Taschen nach Hause gefahren“, sagte er. Die Nordpferd habe sich als Messe für den Breitensport etabliert und stehe in der Reiterszene sehr gut da.

In diesem Jahr hatten die Veranstalter buchstäblich jeden Quadratmeter Hallenfläche vermietet und ein zweites Außengelände hinzugenommen. Die Situation am Eingang, wo es vor zwei Jahren zum Teil sehr lange Warteschlangen gegeben hatte, wurde durch zusätzliche Kassen entspannt. Auch eine bessere Beschilderung und eine aufwendigere Lichttechnik in der großen Halle trugen zum Erfolg bei.

„Wir sind tatsächlich die einzige Pferdemesse mit Zuwachs und waren seit Monaten ausgebucht“, sagte Nordpferd-Sprecherin Birgit Wolf. Sie und ihr Team kämen immer gern nach Neumünster. „Sowohl die Stadt als auch die Holstenhallen unterstützen uns immer sehr. Das klappt nicht überall so zügig und reibungslos“, sagte sie. Die Lage mitten im Land und auch das Messezentrum seien in Schleswig-Holstein einfach unschlagbar.