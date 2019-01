Vechta

Das neue Zuchtjahr steht bereits vor der Tür. Machen auch Sie sich schon Gedanken über die richtige Anpaarung für Ihre Stute? Dann haben wir jetzt genau den richtigen Buch-Tipp für Sie. Sichern Sie sich das frisch erschienene Buch Vererbungsprofile 2019.

Welcher Hengst ist der Richtige für meine Stute auf der Suche nach Größe, einem raumgreifenden Schritt, viel Schwung und Mechanik im Trab sowie einer Bergauf-Galoppade? Und welcher Hengst vererbt möglichst viel Vermögen, Manier und Vorsicht am Sprung?

Auf all diese Fragen bekommen Sie jetzt fundierte und detaillierte Antworten. Die Vererbungsprofile von den im Oldenburger Zuchteinsatz befindlichen Hengsten bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Vererbungsleistung der unterschiedlichen Vererber in der Praxis detailliert zu betrachten.

Möchten auch Sie diese wertvolle Informationsquelle nutzen? Dann bestellen Sie jetzt!

Das Buch Vererbungsprofile 2019 ist ab sofort für 20 Euro (zzgl. 2,60 Euro Versandkosten innerhalb Deutschlands bzw. 7,00 Euro für Lieferungen ins Ausland) erhältlich.

Bestellungen nimmt Nicole Birnbaum gerne unter Tel. +49(0)4441-935510 oder per E-Mail an vererbungsprofile@oldenburger-pferde.com entgegen.

Telefonische Bestellungen sind nur per Nachnahme für 7,00 Euro möglich.

Oder besuchen Sie unseren Stand bei den Hengstvorführungen im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta und sichern Sie sich Ihre Vererbungsprofile 2019 direkt vor Ort.