Neumünster

Seither treffen sich Züchter vom Dartmoorpony bis zum Palomino Jahr für Jahr am zweiten Februar-Wochenende in den Holstenhallen von Neumünster, um die zukünftigen Vererber auszurufen.

Am Freitag, 8. Februar, geht es um 8 Uhr wieder los. Am Sonnabend sind die Islandpferdehengste ab 8 Uhr die ersten in der Halle, danach werden die ersten Körurteile gefällt. 2017 siegte etwa Vinking (Foto) in der Gruppe der Fjordpferde.

In Summe werden rund 90 edle Vierbeiner erwartet. Zahlreich vertreten sind die Deutschen Reitponys mit 40 angemeldeten Kandidaten. Am Sonntag sorgt dann ab 15 Uhr der Schaunachmittag „Showtime“ für drei Stunden Unterhaltung. „Wir haben bewusst wieder ein offenes Motto gewählt, damit die Darsteller ihre Auftritte frei gestalten können“, erklärt Organisator Hans-Heinrich Ehlers.

Karten für den Schautag können über www.pferdestammbuch-sh.de bestellt werden, der Eintritt am Freitag und Sonnabend ist frei.