Bad Segeberg

Alisa Küther ist im A-Einzel in der Plicht und Kür im Galopp auf Contico an den Start gegangen und hat die Prüfung souverän gewonnen (Wertnote 6,0). Nicht nur in der Einzelwertung ist Alisa Küther an den Start gegangen, ebenfalls konnte sie sich beim Kostüm-Duo der Junioren auf dem Holzpferd mit ihrer Teamkollegin Elisabeth Wagner den Sieg mit einer Wertnote von 7,8 sichern.

Bei den Kostüm-Duo der Erwachsenen gingen Trainerin Maike Roggmann und Jana Börner an den Start und belegten den 4. Platz der Gesamtwertung mit einer 7,8.

In der Einzelkostümkür im Schritt waren Elisabeth Wagner, Emma Christiansen und Lara König ebenfalls auf Contico erfolgreich.

Auch auf dem Holzpferd platzierte sich das Kostümtrio Maresa Böttcher, Janne Horn und Charly Barenthin auf dem 3. Platz