Ahrensbök

Das Programm des Clubs der Springreiter und der Familie Achim Schulz als Veranstalter reichte von verschiedenen Springpferdeprüfungen bis zum S* Springen, um den neu erbauten Aussenplatz im optimalen Turniermaß zu testen.

Der Norden der Republik kann im Moment leider noch nicht mit der Anzahl und Qualität der anderswo längst etablierten Turnierplätze mithalten, so das die Einladung an die Profis dankbar angenommen wurde und in Erwartung der großen Starterfelder gleich im Vorwege begrenzt wurden musste.

So traf sich das Who is Who im Springsport zunächst zum Abreiten in der wetterunabhängigen 70 Meter großen Abreitehalle, um dann auf der harmonisch in die Landschaft eingefügten Wettkampfarena mit überdachter Tribüne Spitzensport, übrigens aufgebaut von den internationalen Parcourschefs Otmar Schmid und Ralf Stehr, zu demonstrieren.

Ein besonderes Highlight waren die Springpferdeprüfungen mit Benotungen im hohen 8er Bereich, besonders in der Springpferdeprüfung Kl. M mit der herausragenden Runde des Holsteiner Verbandshengstes Zuccero (Zirocco Blue/Caretino) unter Bart van der Maat (NED) mit der Tageshöchstnote 9,2, gefolgt von Estelle Rytterborg (SWE) mit Cerealis (Clarimo/Equest Carnute) mit 8,8 und Alessa Hennings auf Castelano (Castelan II/Con Air) mit 8,6.

Im schwersten Springen, ein S* im Preis der Familie Dirk Ahlmann, ging der Sieg an Rolf-Göran Bengtsson (SWE) mit dem 9-jährigen KWPN Ermindo W (Acquit/Carinjo) vor Anne Tuschke mit Billie Jean (Caretino/ Capitol II) und Mascha Krause mit Balenciana K (Balou de Rouet/Grosso Z) aus eigener Zucht.

"Wir haben den Schritt in die Zukunft trotz aller Widrigkeiten gewagt und sind belohnt worden !", so das Resümee vom Achim Schultz, der mit erheblichen Eigenmitteln, mit Fördergeldern der Aktivregion und des RV An der Talmühle Havekost den Platz in nur drei Monaten erstellen ließ.

"Es waren große Erdarbeiten nötig, aber alle Firmen haben tolle Arbeit geleistet und wir sind sehr stolz, endlich einen Top-Platz mehr in Schleswig-Holstein anbieten zu können. Es folgen weitere Veranstaltungen dieser Art und ein neu konzipiertes "Havekoster Springfestival" als Außenturnier. Mein Dank gilt allen, die vor und hinter den Kulissen mitgeholfen haben.

Weitere Ausschreibungen wie immer bei www.mervestelle.de!"