Luhmühlen

Das Team des Montagsclub um Karl Heinz Klasen hat sich für 2019 ein Gesamtkonzept erdacht, das in den Osterferien 14 Tage lang Springreiten auf insgesamt 5 Plätzen möglich macht. Es wird auch erneut denjenigen die Gelegenheit zum Starten einräumt, die sonst noch nie im Luhmühlen auf den Championatsplätzen reiten durften.



So gibt es zusätzlich zu den Startmöglichkeiten der Clubmitglieder verschiedene Offerten von E- bis M-Springen, Springpferdeprüfungen für die Lk 3-6 und Springreiterwettbewerbe. Die Teilnehmer können sich entscheiden, Boxen zur Übernachtung zu mieten oder zwischenzufahren.

Alle Ausschreibungen sind online.

Die beiden Wochenenden bestehen wiederum jeweils aus einem 4-Tage-Turnier mit verschiedenen Touren, die altersgerecht aufgeteilt sind und auf zwei Plätzen stattfinden werden. Am erste Wochenende ist das Highlight am Sonntagnachmittag ein S* mit Stechen, während am Ostersonntag ein S*** für die Teilnehmer bereitsteht. Am Ostermontag können dann die Teilnehmer vom Platz 2 ohne Clubmitgliedschaft auf den riesigen Hauptplatz wechseln und ihr Galoppiervermögen einmal so richtig einmal ausreizen.

An den anderen Tagen gibt es verschiedene Prüfungen für Cubmitglieder auf dem Hauptplatz und beaufsichtigte Trainings-Clear-Round auf Platz 2, so dass genügend Ausbildungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Den Abschluss macht dann der Mittwoch mit den Qualifikationen zum Bundeschampionat.

Mit einer neuen, umfangreichen Gastronomie gibt es am Ostersamstag erstmals eine große Reiterparty im Festzelt mit einigen Überraschungen und am Ostersonntag das bewährte Ostereiersuchen im Eventgelände für alle kleinen Gäste.

Wer will, kann also als Zuschauer auf zwei Prüfungsplätzen Sport schauen, sich einen Überblick über den norddeutschen Springsport zu Anfang der grünen Saison verschaffen und die beheizte Gastronomie mit verschiedenen Ausstellern besuchen – der Eintritt ist erneut frei, nachdem man sein Auto direkt am Eventgelände geparkt hat.

Die Ausschreibungen, Zeiteinteilungen und Live Score gibt es nur im Netz unter https://www.der-montagsclub.de/turniere-ubersicht/?sort=date&archive=erg19 oder http://www.karl-heinzheise.de/montagsclub2019.html.