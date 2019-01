Neumünster

Ein Spitzenfeld also für das internationale Reitturnier im Herzen von Schleswig-Holstein. Da passt es perfekt, dass die eLeague den engagierten Zuschauern in Neumünster auch bei den VR CLASSICS die Chance bietet, einen Preis zu gewinnen am Ende der laufenden Weltcup-Saison.

Die Zuschauerrichter sind eingeladen, mit zu richten und können nach der letzten Qualifikation zum FEI Dressage World Cup gewinnen. Seit der ersten Etappe in Herning läuft die eLeague des Weltverbandes FEI, in der die Wertungen der Zuschauer aus dem SAP Spectator Judging erfasst werden. Wer mitmacht, erhält Punkte als Zuschauerrichter. Nach der letzten Qualifikationsstation in s`Hertogenbosch steht fest, wer das Gesamtranking als Zuschauerrichter anführt. Der Gewinner, respektive die Gewinnerin erhält eine exklusive ViP-Einladung zum Finale des FEI Dressage World Cup in Göteborg. Das Live-Ranking der eLeague ist unter https://www.fei.org/eleague/dressage/ erreichbar und auch in der SAP SpectatorJudging App einsehbar.

VR CLASSICS - Spitzenetappe des FEI Dressage World Cups

Neumünsters VR CLASSICS sind die neunte von zehn Qualifikationsstationen im FEI Dressage World Cup und eine der attraktivsten dazu. Isabell Werth - gerade erst im Amsterdam mit der Stute Weihegold OLD siegreich - will in den Holstenhallen dabei sein, ebenso die zweit- und die drittplatzierte des aktuellen Rankings: Dorothee Schneider aus Framersheim und Helen Langehanenberg aus Billerbeck.

Spectator Judging - das haben die Veranstalter der VR CLASSICS bereits vor zwei Jahren angeboten und auch 2019 können Zuschauer auf der Tribüne mitrichten. Dafür ist es lediglich notwendig, die Anwendung (App) aus dem Google Play Store oder dem Apple Store herunter zu laden und schon kann es losgehen. Bei den VR CLASSICS beginnt das Spectator Judging am Freitagmorgen mit der Intermediaire I Kür (Preis der stuckeGroup), der dann der Grand Prix zum Championat der Pferdestadt Neumünster (Preis der Zech Immobilien und des Helenenhofs Schwiebert) folgt.

Die Qualifikation zum FEI Dressage World Cup - Grand Prix im Preis von Madeleine Winter-Schulze - bestimmt am Samstag das Vormittagsprogramm. Die besten 15 Paare aus dieser Prüfung starten am Sonntag im Preis der VR Bank Neumünster, der Grand Prix Kür im FEI Dressage World Cup.

