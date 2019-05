Bad Segeberg

Die Pony-Mannschaft bestehend aus Annika Fölster, Sarah Lehmann, Jule Pauls, Laney Spiko, Leona Ziemer und Mailiese Geist ging in Bad Segeberg zum ersten Mal mit ihrer neuen Trainerin Maren Thies an den Start und war sofort sehr erfolgreich. Bei dem E-Abteilungswettbewerb erreichte das Team den ersten Platz mit einer Traumwertnote von 8,0.

In der M-Dressur wurde der Reitverein von Liesa Ahrens mit ihrem Pferd Faustino mit einer 7,4 bestens vertreten. Jule Pauls konnte sich mit ihrem Pony den Sieg im Spring-Wettbewerb sichern und auch im Stilgeländewettbewerb gelang Sarah Lehmann mit Kerry der Sieg mit der Wertnote 8,8.

Wir gratulieren allen Reitern, Siegern und Platzieren und wünschen weiterhin viel Erfolg in der Saison.

Am 8. und 9. Juni wird in dem Reitstall von Familie Petersen das traditionelle Pfingstturnier inkl. Vereinsmeisterschaft Springen stattfinden und auch bei Familie Geist wird am 22. Und 23. Juni erneut ein LPO Turnier mit Vereinsmeisterschaft Dressur veranstaltet. Für die Turniere sind die Ausschreibungen bereits online.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.