Henstedt-Ulzburg

Dieses Turnier ist ein absolutes Highlight in Schleswig-Holstein. 4 Tage lang sieht man atemberaubender Reitsport, Welt-Cup-Dressuren, internationale Spring- und Vielseitigkeitssport wird geboten.

Am Donnerstagnachmittag nehmen Reitvereine aus Schleswig-Holstein an einem Schauwettbewerbe teil, bei dem verschiedene Schaubilder aufgeführt werden. Zum zweiten Mal war auch der RFV Kisdorf, Henstedt-Ulzburg und Umgebung vertreten. Mit rund 20 Pferden und 90 Personen wurde das Schaubild „ Das Geheimnis der ungleichen Schwestern“ unter der Leitung von Maike Roggmann und Anne Pauls aufgeführt. Nach dem Sieg 2017 platzierte sich der Verein diesmal auf dem 3. Platz. Es war wieder eine schöne Erfahrung für Pferd und Reiter vor solch einer großen Kulisse an den Start zu gehen.

Der Reitverein wurde nicht nur im Schaubild vertreten, sondern ebenfalls bei einer Zwei-Phase-Springprüfung Kl.M* über Naturhindernisse in einer Höhe von 1,10m bis 1,30m ging Hanna Knüppel mit ihrem Erfolgspferd Carismo22 an den Start. Nach einer Wettkampfpause war es für das Paar das erste mal in diesem Jahr bei solch einem Großen Turnier an den Start und das mit Erfolg. Hanna Knüppel und ihr 15-jähriger Wallach platzierten sich mit an zweiter Stelle.

Wie jedes Jahr ein voller Erfolg für alle. Wir freuen uns auf das nächste Jahr.