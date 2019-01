Henstedt-Ulzburg

Der Reit- und Fahrverein Kiesdorf, Henstedt-Ulzburg und Umgebung wird dort zum zweiten Mal beim Schauwettbewerb an den Start gehen. Die Schauwettbewerbe werden am Donnerstagnachmittag von den verschiedenen Vereinen präsentiert. 2017 hat der Reitverein zum ersten Mal an den VR-Classics teilgenommen und den Schauwettbewerb gewonnen.

Am Freitag, den 15.03.2019 wird die Jahreshauptversammlung des Vereins im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg stattfinden. Die Veranstaltung beginnt mit der Jugendversammlung um 18.00 Uhr. Ab 20.00 Uhr findet die Jahreshauptversammlung aller Mitglieder statt.

Nach den sehr erfolgreichen Spring-Lehrgängen bei Europameisterin Hanna Knüppel und Tim Schanke sind die Mitglieder des RufV auf das erste Turnier des Jahres auf dem Hof von Familie Petersen bestens vorbereitet. Vom Führzügelwettbewerb, über Dressur- und Springprüfungen bis hin zum Mannschaftsspringen ist für jeden etwas dabei.

Das Hausturnier wird am Sonntag, den 16.03.2019 ausgerichtet.

Zuschauer, Familien und Freunde sind wieder herzlichen willkommen.