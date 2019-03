Henstedt-Ulzburg

Hanna Knüppel hat 2018 ihre Ausbildung als Pferdewirtin in Warendorf erfolgreich abgeschlossen und ist jetzt wieder in Kisdorf Zuhause.

Darum gibt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen an andere Reiter in einem Lehrgang weiter. Hannas Liste mit beeindruckenden Erfolgen ist bereits lang: Juniorenlager EM 2014 Team-Silber, EM 2015 Team-Gold, Einzel-Bronze, EM 2016 Team-Silber, EM 2017 Doppel-Gold im Team und Einzel. 2017 wurde sie zur Sportlerin des Jahres in Schleswig-Holstein gewählt und 2018 erreichte sie in der deutschen Equipe der Senioren den Nationensieg im englischen Houghton Hall (und als Jüngste im Team das beste Ergebnis).

Dies sind nur einige ihrer Erfolge. Der Lehrgang ist sowohl für Mitglieder des Reitvereins Henstedt-Ulzburg und Umgebung als auch für Fremdreiter ausgeschrieben. Anmeldungen bitte per E-Mail mit Namen, Alter, Ausbildungsstand und Telefonnummer an kontakt@ruf-kisdorf.com. Anmeldeschluss ist der 05.April 2019.

Weitere Informationen zu diesem interessanten Lehrgang sind auf der Vereinshomepage: www.ruf-kisdorf.com nachzulesen.