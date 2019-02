Hassmoor/Höbek

In den Neumünsteraner Holstenhallen findet bereits zum 26. Mal der Schauwettbewerb der Volksbanken Raiffeisenbanken anlässlich des 69. Holstenhallen Reitturniers „VR CLASSICS“ in Neumünsterder mit Reitvereinen aus Schleswig-Holstein und Hamburg statt.



Die Reitgemeinschaft Augustenhof e.V. (Hassmoor/Höbek) ist in diesem Jahr wieder einmal dabei.



Bereits 6 Mal stellt sich der inzwischen mitgliederstärkste Reitverein im Kreis Rendsburg-Eckernförde einer Jury, bestehend aus Richtern, Profireitern sowie Prominenz aus Kultur, Wirtschaft, Sport und Politik. Bewertet wird hierbei: 1. Reiten, 2. Idee und Kreativität, 3. Kostüme und Requisiten, 4. Musik-Licht.



Kurz vor Weihnachten war es soweit und die Organisatorin des Schauwettbewerbs, Frau Susanne Sager kam auf den Augustenhof und schaute sich bei den Proben und Vorbereitungen um und ließ sich das Konzept erklären. Sie war begeistert und ohne viel Zögern hieß es dann unter dem Applaus der Kinder und Eltern: „Ihr seid dabei, ihr könnt für den Valenstinstag planen".



Das Stück heisst: „Das Klassentreffen". Viele bunte Szenen werden hoffentlich wieder die ca. 3.000 Zuschauer begeistern. In der Vergangenheit konnte die RG Augustenhof bereits 2x gewinnen, 2x belegte man Platz 3 und 2x wurde man Publikumssieger durch akustische Phonemessung.



180 Reiter und Statisten werden sich mit 20 Anhänger mit Pferden, Ponys und Requisiten am kommenden Donnerstag auf den Weg nach Neumünster machen.



Weitere teilnehmende Vereine sind Pferdesportverein Königshof Schuby, Reit- und Fahrverein Henstedt-Ulzburg, Pferdesportgemeinschaft Süderlügum und der Reiterhof Gläserkoppel Preetz.