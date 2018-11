Adventspräsentation am 1. Dezember

Zucht Hengststation Maas J. Hell - Adventspräsentation am 1. Dezember Am Samstag, 1. Dezember, ab 15 Uhr öffnet die Hengststation Maas J. Hell ihre Tore zur Adventspräsentation der Hengste.

Von Reitsport Pressemitteilung

Am 1. Dezember ab 15 Uhr präsentieren sich die Hengste der Hengststation Maas J. Hell in Klein Offenseth, so wie hier Quiwi Capitol mit Sven Otto. Quelle: Stefan Lafrentz