Kiel

Wegen eines Flautenlochs vor Ærø verkürzten die Organisatoren von SCB, SVK, SYC und DZYC die Strecke auf den direkten Kurs nach Marstal – der guten Laune der Segler tat das keinen Abbruch.

Weil die Crews nach Ærø kreuzen mussten, wurde das Feld etwas durcheinander gewürfelt. Zwar erreichte Ulrich Münkers „needles and pins“ wie erwartet als „First ship at Ærø“ nach fünf Stunden, drei Minuten und 29 Sekunden die Ziellinie, für den Sieg in der ORC-Klasse aber reichte es nicht: Nach berechneter Zeit lag die Frauen-Crew der „RubiX“ um Neeskea Kriett ganz vorn und gewann zudem den Mermaid-Preis. Weil die „RubiX“ die Marstallampe schon zuvor gewonnen hatte, durfte sich die „Husky“ von Hasso Hoffmeister darüber freuen. Die Marstallampe für die schnellste Jacht nach Yardstick (YS) ohne Spi ergatterte die „La Paloma“ mit Martin Rehbehn.

Schon während des Rennens konnten die Crews trotz ORC- und YS-Umrechnungen genau sehen, wer der härteste Gegner war: Anlässlich des Jubiläums stellte SAP seine Tracking-Software zur Verfügung. Die bewies einwandfrei den Gewinn der Marstallampe für die „Moshulu“ mit Skipper Claus Böning als beste Jacht nach Yardstick – gleichbedeutend mit dem Gewinn des Gode-Wind-Wanderpreises für die schnellste YS-Jacht älter als 15 Jahre.

Last, but not least feierte Horst Reibisch in Marstal ein ganz persönliches Jubiläum: Der Skipper der „Kassiopeia“ war bei allen 25 Austragungen der Ærø-Rund-Regatta dabei.

Die Preisverteilung für die Rückregatta findet traditionell auf einer gesonderten Veranstaltung statt (9. November 2018).