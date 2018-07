Gdynia

Knapp acht Stunden auf dem Wasser für eine Wettfahrt – das war der Tag für Justus Schmidt und Max Boehme. „Wir waren aber gut versorgt, unser Trainer Marc Pickel hat uns sogar heißen Kaffee geholt. Daher war es erträglich“, meinte Boehme. Nach den Plätzen zwei, fünf und eins am Mittwoch fuhren die Kieler am Donnerstag einen soliden fünften ein. Auf Rang vier mit zehn Punkten Rückstand auf die führenden Polen Lukasz Przybytek/Pawel Kolodzinski und nur einem Pünktchen hinter den Briten Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell auf dem Bronzerang ist am Freitag alles möglich. „Wir fahren sehr konstant, haben keinen Ausreißer, das ist top“, sagte Boehme und gab für die letzten Rennen inklusive Medal Race eine klare Marschroute vor: „Voll auf Angriff, wir haben nichts zu verlieren. Wir werden weiter unser Ding durchziehen und können sogar was riskieren, weil wir noch einen hohen Streicher offen haben“, sagte der 26-Jährige.

Lutz/Beucke geben nicht auf

Weil die FX-Seglerinnen kein Rennen fuhren, mussten Tina Lutz und Susann Beucke ihre Aufholjagd auf den letzten Tag verschieben. „Die muss jetzt kürzer ausfallen. Wir müssen ein bisschen Risiko reingeben, aber es ist noch nichts verloren“, sagte Beucke. Am Mittwoch hatte die Stranderin mit ihrer Steuerfrau durch einen Fehlstart etwas den Anschluss an die Spitze verloren. „Natürlich hätten wir den ersten Platz lieber mitgenommen, den wir da gefahren sind“, sagte Beucke. „Der hätte uns dahin katapultiert, wo wir uns selbst sehen.“ Statt Platz vier gehen die Kieler-Woche-Zweiten von Rang elf in den heutigen Tag.

Katamaran-Crews kämpfen um das Medal Race

Im Nacra17 haben Johannes Polgar/Carolina Werner mit 21 Punkten Rückstand auf Rang zehn nur noch kleine Chancen auf das Medal Race, Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer sind 14. Die abschließenden Rennen der EM beginnen am Freitag um 10 Uhr, die Medal Races der Top Ten starten nicht vor 15.30 Uhr.