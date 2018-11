Kiel

Der KYC wird für die Junioren Segel-Liga (DJSL) melden, einer U21-Meisterschaft der Segelvereine. „Mit der Junioren Segel-Liga können wir unseren jungen Seglerinnen und Seglern neben einer Karriere im olympischen Spitzensport ein neues, anspruchsvolles Regattaformat anbieten“, erklärte Kai Bertallot, hauptamtlicher Trainer des KYC. Und Jugendwart Andreas Schubert ergänzte: „Wenn Segler den Jollenklassen entwachsen sind oder keine olympische Karriere beginnen wollen, kehren sie dem Sport oft den Rücken. Genau diesen Seglerinnen und Seglern wollen wir ein Angebot machen, dass es ihnen erlaubt, sich unter dem Stander des KYC mit leistungsorientierten Seglern zu messen.“

DJSL als zusätzliches Jugend-Angebot

Während eine Fortführung des Engagements in der Segel-Bundesliga im Februar 2017 „nur zu Lasten anderer Bereiche wie Jugendarbeit oder Förderung in den olympischen Klassen möglich gewesen wäre“, wie die Verantwortlichen damals erklärten, ist die Situation nun eine andere. „Der Einstieg in die Junioren-Liga ist Teil der Jugendförderung und nimmt ihr nichts weg“, erklärte Schubert. „Die Kampagne ist aus der Eigeninitiative der jungen Segler entstanden, es war deren Idee und ist deren Organisation“, sagte KYC-Vorsitzender Carsten Krage. „Und ich habe schon beim Ausstieg gesagt, dass dies kein grundsätzliches Statement gegen ein Ligaformat oder die Bundesliga ist.“

Positive Rückmeldung der Mitglieder

Den Mitgliedern des KYC wurde die Kampagne am vergangenen Mittwoch auf einem Klubabend präsentiert – und stieß auf breite Zustimmung. „Es ist super angekommen und wurde von vielen Mitgliedern als Chance für den Nachwuchs wahrgenommen“, beschrieb Schubert.

Für das DJSL-Team sichtete der KYC Segler aus verschiedenen Klassen, zehn konnten für den Kader gewonnen werden. Sie kommen aus 29er, Laser, J80, 14er-Klassen und ORC, wie etwa Moritz Peitzner, Dritter der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft (IDJM) 2018 im Laser Radial, oder die ehemalige IDJM-Dritte im 29er, Berit Bellin. Trainiert wird zunächst auf vereinseigenen J/80 sowie J/70 von befreundeten Klubs, eine erste Einheit absolvierte das Team bereits am Wochenende beim FSC in Flensburg.