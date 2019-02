Kaltenkirchen

Damit erhält die Grundschule endlich wieder eine richtige Leitung. Die Rektorenstelle dort war seit Anfang 2015 vakant. Die kommissarische wurde zunächst von Lena Pahl übernommen. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 fiel diese Aufgabe an Margret Striepke.

Die Schulleiterstelle wurde in der Vakanz vier Mal ausgeschrieben, bevor nun mit Johanna Gilleßen der Posten besetzt werden konnte, die zuvor an der Olzeborchschule in Henstedt-Ulzburg tätig war.

Deren einstiger Rektor Wolfgang Gruchot, jetzt im Schulamt tätig ist, war zur Feier auch vorbeigekommen. In solch einer Position wie der von Johanna Gilleßen benötige man manchmal etwas Ruhe. Dann müsse man sich zurückziehen und die Tür hinter sich schließen. „Und dann braucht man eine Schokolade“, sagte Gruchot. Die zog er dann hübsch verpackt als Geschenk aus der Tasche.

Gratulation auch aus Boostedt

Aus Boostedt war Dagmar Drummen angereist, Leiterin der Grund- und Gemeinschaftsschule im Ort. Dort hatte Johanna Gilleßen ihre Referendarzeit geleistet. „Du warst bei uns eine großartige Lehrerin, und Du wirst auch eine großartige Schulleiterin sein“, sagte Drummen.

„Ich glaube, Sie haben eine tolle Entscheidung getroffen“, erklärte die Schulrätin bei der Urkundenübergabe. Sie wünschte der neuen Rektorin ganz viel Erfolg. Sicher werde es auf der neuen Position auch einmal Widerstände zu überwinden geben. „Aber auch dabei muss die Kommunikation immer stimmen.“

Von Klaus-Ulrich Toedter