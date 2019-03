Kiel

„Wir haben einige Male in Flensburg auf Schiffen des FSC trainiert, im Winter standen Theorie und Krafttraining im Fokus“, erklärte Teammanager Patrick Schmidt. „Am Freitag folgt das erste Wassertraining, und dann geht es am Sonnabend und Sonntag gleich auf die Regattabahn.“ Das KYC-Team hat wie 27 andere J/70-Crews für den Budweiser Budvar Cup auf der Hamburger Außenalster gemeldet. „Wir springen also buchstäblich ins kalte Wasser“, sagte Schmidt. „Die Regatta ist für uns aber kein echter Gradmesser, mehr ein erstes Training unter Wettkampfbedingungen.“ Es gehe darum, „in einem hochkarätigen Feld Erfahrung zu sammeln“, sagte Trainer Kai Bertallot. „Der Fokus liegt dabei auf den Starts, denn die konnten wir im Winter allein nicht wirklich trainieren.“

Moritz Peitzner, Noah Piotraschke, Berit Bellin und Olivia Zöller werden die erste Regattacrew der KYC-Junioren bilden. Der Kieler DJSL-Kader umfasst insgesamt elf junge Seglerinnen und Segler, die in der nun beginnenden Saison in möglichst gleichem Maße zum Zuge kommen sollen. In Hamburg erfolgt der erste Start am Sonnabend um 12 Uhr, in bis zu fünf Wettfahrten segelt das gesamte Feld im Fleetrace-Format. Am Sonntag folgen im Gruppensegel-Format (maximal acht Boote) bis zu zwölf Wettfahrten.